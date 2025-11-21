IPAC發聲譴責中國 力挺高市為台海憂慮合情合理

〔記者方瑋立／台北報導〕日本首相高市早苗近日重申「台灣有事即日本有事」立場，示警台海若發生戰事恐攸關日本存亡，中國對此大動作表達不滿洩憤，包括駐日外交官以「斬首」威脅，以及禁止日本水產輸入、在黃海實彈射擊等。對中政策跨國議會聯盟(IPAC)今(21)日發布聲明，強烈譴責中國威脅言論，並重申高市對台海局勢升溫表示擔憂完全「合情合理」。

IPAC在各社群平台發表聲明指出，該聯盟成員強烈譴責中國駐大阪總領事向高市首相發表威脅性言論。此類帶有恐嚇意味的言論完全不可接受，並凸顯北京近年在全球各地一再破壞外交規範的趨勢。

IPAC重申，高市首相對台海局勢升溫表示憂慮完全合情合理。她警告指出「形勢關乎生死存亡」，基於審慎的戰略判斷，而非挑釁，並與國際社會逐漸形成的共識一致，「台灣的安全，就是全球的安全」。若未能有效嚇阻或降低台海風險，後果可能使全球經濟陷入衰退，不能坐視不理。

IPAC也指出，七國集團(G7)早前重申其反對任何單方面改變現狀的立場是正確的；然而，現在需要以具體行動表示支持。IPAC呼籲各國政府公開支持日本，明確劃定台海的紅線，並協調一套具實質效果的政治與經濟措施，以有效嚇阻衝突。台灣人民必須能自由決定自己的未來，而任何危及全球繁榮的行徑都必須受到遏制。

IPAC是跨國議員所組成的由43個國家及歐盟的議會，超過290名跨黨派國會議員組成的國際組織，目的為關注並改革各國對中國政策。我國也是IPAC正式會員國，共同主席是民進黨立委范雲、民眾黨立委陳昭姿。

就中國總領事針對日本首相言論之聲明對中政策跨國議會聯盟(IPAC)成員，強烈譴責中國駐大阪總領事向高市首相發表威脅性言論。此類帶有恐嚇意味的言論完全不可接受，並凸顯北京近年在全球各地一再破壞外交規範的趨勢。我們重申，高市首相對台海局勢升溫表示憂慮完全合情理。…— Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) (@ipacglobal) November 20, 2025

