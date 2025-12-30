IPAC譴責中共軍演 呼籲各國政府採取緊急行動

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）。翻攝ipac.global



中國解放軍昨（12/29）日突然宣布要在台灣周遭發動「正義使命—2025軍演」，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）對此發表聲明譴責，呼籲各國政府採取緊急且一致的行動，民主國家不應僅止於口頭反對片面改變現狀，更必須制定共同的威懾計畫，以提高侵略者的代價、加強集體防備能力。

IPAC聲明強烈譴責中國人民解放軍近期舉行的環台軍演，本次演習動員海、空、飛彈及地面部隊，於台灣周邊多個座標同步展開，模擬包圍、精準打擊及封鎖行動，此舉顯然是刻意升級對台脅迫，更背離了應有的自我克制，情勢發展令人擔憂。

IPAC認為，這類軍事行動絕非「常態」，種種跡象顯示，中國共產黨正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備。此種模式不僅大幅增加誤判風險、破壞兩岸穩定，更威脅到印太地區的和平及全球繁榮。

IPAC呼籲，各國政府採取緊急且一致的行動，民主國家不應僅止於口頭反對片面改變現狀，更必須制定共同的威懾計畫，以提高侵略者的代價、加強集體防備能力，並明確表態：任何進一步的挑釁行動，都將面臨國際社會協同且堅決的回應。

外交部歐洲司長黃鈞耀表示，維持台海和平穩定不只是國際上高度共識，也符合各方共同的重要利益，然而中國近期仍持續在印太地區周邊海空域，接連透過演習與軍機、軍艦等侵擾，進行軍事威脅與灰色地帶侵擾，充分顯示中國不但無意維護全球和區域的和平穩定，且一再挑戰國際秩序。

黃鈞耀強調，中共軍演不但挑戰聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範，台灣作為國際社會及印太地區負責任的成員，將持續與歐盟及歐洲各理念相近國家及友人深化合作，共同守護台海和平與穩定，促進自由及開放的印太地區，並維繫以規則為基礎的國際秩序。

