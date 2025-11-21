IPAC譴責中國威脅言論 肯定高市為台海擔憂合情合理

（中央社布魯塞爾20日綜合外電報導）對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今天在社群媒體X發文，強烈譴責中國駐大阪總領事薛劍對日本首相高市早苗發表威脅性言論，並重申高市對台海局勢升溫表達擔憂合情合理。

IPAC發文指出：「IPAC成員強烈譴責中國駐大阪總領事向高市首相發表威脅性言論。此類帶有恐嚇意味的言論完全不可接受，並凸顯北京近年在全球各地一再破壞外交規範的趨勢。」

IPAC提及：「我們重申，高市首相對台海局勢升溫表示憂慮完全合情理。她警告指出『形勢關乎生死存亡』，是基於審慎的戰略判斷，而非挑釁，並與國際社會逐漸形成的共識一致-台灣的安全，就是全球的安全。」

此外，IPAC也表示：「若未能有效嚇阻或降低台海風險，後果可能使全球經濟陷入衰退。我們不能坐視不理。」

文中提到：「七大工業國集團（G7）早前重申其反對任何單方面改變現狀的立場是正確的；然而，現在需要以具體行動表示支持。」

IPAC還指出：「我們呼籲各國政府公開支持日本，明確劃定台海的紅線，並協調一套具實質效果的政治與經濟措施，以有效嚇阻衝突。台灣人民必須能自由決定自己的未來，而任何危及全球繁榮的行徑都必須受到遏制。」

高市早苗本月7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

隨後，薛劍8日深夜就高市關於「台灣有事」的答詢，在X發文稱「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，儘管他後來刪掉貼文，但仍被解讀為對高市的威脅，引發輿論譁然。

副總統蕭美琴近日曾在歐洲議會舉行的IPAC年度峰會發表演說。IPAC在年度峰會通過台灣海峽「現狀維持宣言」，其中特別強調明確界定「現狀」的重要性，以確保台海和平。（編輯：陳正健）1141121