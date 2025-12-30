IPAC譴責中國軍演 外交部：維護台海現狀是國際共識

針對中國解放軍東部戰區發動的「正義使命-2025」軍事演習，「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)發布聲明譴責中國企圖將武力恐嚇常態化，威脅印太和平。外交部今天(30日)表示，維護台海現狀已是國際共識，但中國仍執意以軍事演訓等手段恐嚇台灣及周邊國家，此舉不但挑戰聯合國憲章也違反國際規範。



外交部表示，已注意到「對中政策跨國議會聯盟」發布的聲明，聲明內容譴責中國共產黨正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備，不僅大幅增加誤判風險、破壞兩岸穩定，更威脅印太和平及全球繁榮。

外交部對於IPAC持續以具體行動為台發聲，並向國際社會強調台海和平與穩定的重要性，外交部表示歡迎與肯定，並重申維護台海現狀已經是國際共識，且符合各方重要利益。外交部歐洲司司長黃鈞耀說：『(原音)但中國仍執意以軍事演訓等手段，恐嚇台灣及周邊國家，此舉不但挑戰聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。』

外交部強調，台灣做為國際社會及印太區域負責任成員，將持續與歐盟及歐洲各理念相近國家及友人深化合作，共同守護台海和平與穩定，促進自由及開放的印太地區，並維繫以規則為基礎的國際秩序。