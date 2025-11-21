IPAC譴責中國！喊話各國公開支持日本：台灣人民必須能自由決定未來

記者楊士誼／台北報導

日本內閣總理大臣高市早苗發表挺台言論，中國駐大阪總領事薛劍卻脫口「斬首論」，中國更對日本施以多項報復舉措。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今（21）日發表聲明，強烈譴責薛劍的威脅性言論，聲明也呼籲各國政府公開支持日本，明確劃定台海的紅線，聲明也強調，台灣人民必須能自由決定自己的未來。IPAC台灣共同主席、立委范雲也呼籲網友轉發聲明，「作為共同主席，我很驕傲！」

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在社群平台X上發布多語聲明，聯盟成員強烈譴責中國駐大阪總領事向高市首相發表威脅性言論。此類帶有恐嚇意味的言論完全不可接受，並凸顯北京近年在全球各地一再破壞外交規範的趨勢。IPAC重申，高市首相對台海局勢升溫表示憂慮完全合情理。她警告指出「形勢關乎生死存亡」，基於審慎的戰略判斷，而非挑釁，並與國際社會逐漸形成的共識一致，「台灣的安全，就是全球的安全」。

IPAC指出，若未能有效嚇阻或降低台海風險，後果可能使全球經濟陷入衰退，不能坐視不理。 七國集團（G7）早前重申其反對任何單方面改變現狀的立場是正確的；然而，現在需要以具體行動表示支持。IPAC呼籲各國政府公開支持日本，明確劃定台海的紅線，並協調一套具實質效果的政治與經濟措施，以有效嚇阻衝突。「台灣人民必須能自由決定自己的未來，而任何危及全球繁榮的行徑都必須受到遏制」。

該份聲明也獲聯盟內各國議員的署名支持，如阿爾巴尼亞、羅馬尼亞、烏克蘭、英國、美國、北馬其頓、菲律賓等，台灣的兩位共同主席，民進黨籍的范雲、民眾黨籍的陳昭姿也都在名單內。

范雲也發文指出，IPAC直指日本首相高市早苗的發言與國際逐漸形成的「台灣的安全，就是全球的安全」共識一致！「請大家一起幫忙分享，聲援被中共欺壓的日本！」她也表示，「作為IPAC共同主席，我很驕傲！」

IPAC聲明支持高市早苗，也強調台灣人有自由決定自己的未來，台灣的共同主席范雲、陳昭姿也都署名支持。（圖／翻攝自IPAC X平台）

We stand with Japan.



「日本を支持します」 pic.twitter.com/2flZflfQOL — Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) (@ipacglobal) November 20, 2025

