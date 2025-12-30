IPAC譴責：恐嚇常態化 增誤判風險

針對大陸發動「正義使命-2025」環台軍演，我外交部30日肯定歐洲對中政策跨國議會聯盟（IPAC）譴責中共企圖將武力恐嚇常態化、為潛在衝突做準備、加大誤判風險、升級對台脅迫背離應有的自我克制；此外，外交部也感謝美國、日本及韓國政要相繼為台海和平發聲，並重申維護台海現狀已是國際共識。

外交部歐洲司司長黃鈞耀昨指出，IPAC發表聲明，強烈譴責中國人民解放軍近期舉行的環台軍演。IPAC指出，此次軍演顯然是刻意升級對台脅迫，更背離應有的自我克制，情勢發展令人擔憂，此種模式不僅大幅增加誤判風險、破壞兩岸穩定，更威脅到印太地區的和平及全球繁榮。

IPAC也呼籲各國政府採取緊急且一致的行動，並表示「任何進一步的挑釁行動，都將面臨國際社會協同且堅決的回應」。

對此，外交部表示歡迎與肯定，並重申維護台海現狀已是國際共識，符合各方重要利益，而大陸仍執意以軍事演訓等手段恐嚇台灣及周邊國家，此舉不但挑戰《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。

此外，多位美國、日本及歐洲國會議員與政府官員相繼透過社群平台X發表推文或聲明表態，嚴正反對大陸以武力或脅迫手段破壞台海和平穩定現狀，並明確表達對台灣的堅定支持，外交部同樣表達感謝，顯示在大陸加大對台施壓的時刻，國際友台聲音與力量持續匯聚。

而韓國外交部發言人朴一昨日表示，韓國希望「兩岸關係能透過對話與合作，和平地發展下去」、「我們將持續關注相關發展，同時以朝鮮半島的和平與穩定為優先，並透過外交努力來促進我們的國家利益」。