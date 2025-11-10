IPAC「需2政黨國會議員加入」才能成會員國…呂佳頴指「陳昭姿明年2月辭職」：民眾黨還會有人願意加入嗎？若不願意是自主還是有人給壓力？

副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，並抵達「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，她事後也透過臉書發文，引用孟子名言「得道者多助」，喊話台灣人堅定走在正道上，就會得到更多國際的支持與認同。對此，資深製作人呂佳頴今（10日）於電台節目《新聞放鞭炮》點出，蕭美琴這次能赴IPAC演講，有一部分的原因要感謝民眾黨立委陳昭姿，因為她加入IPAC，才促使台灣成為正式會員國。

依照IPAC規定，需要有2個以上政黨的國會議員參加，才能成為正式會員國。對此，呂佳頴指出，台灣之所以能夠成為正式會員國、蕭美琴能以會員國副元首身份發表演說，正是因為有陳昭姿允諾加入、與民進黨立委范雲任共同主席。

不過，呂佳頴也提到，民眾黨「兩年條款」將至，若明年（2026）2月陳昭姿辭職立委，「民眾黨還會有人願意加入嗎？」呂佳頴也點出，若是民眾黨屆時無人願意加入，「那這是自主不加入呢？還是有人給了壓力、讓你不要加入？」

（圖片來源：新聞放鞭炮、民視新聞、陳昭姿臉書）

