在數位創作逐漸普及的時代，越來越多人使用iPad進行書寫、筆記與插畫創作，而「手感不自然」是許多創作者的共同煩惱，他們最在意的是觸控筆的阻力、穩定度與線條控制，也期待能搭配可靠的平板支架與其他電繪配件，讓創作流程更加完整。今天要介紹的iPad筆尖類紙膜推薦品牌JEHD，便以職業級筆尖、專業類紙膜與穩固支架設計，協助創作者改善手感與工具操作體驗。

JEHD（吉爾哈登工作室）成立於2021年，當時，身為插畫與設計創作者的創辦人常因iPad螢幕過滑、筆尖不耐磨、線條控制不精準等問題而感到困擾，由於當時市面上並沒有專門為創作者打造的產品，曾參與多項ODM工程開發案的他，便以熟悉材料與結構調校的經驗為基礎，成立iPad筆尖類紙膜推薦品牌JEHD，專注研究複合材料、摩擦力調整與結構設計，並透過大量測試建立「手感資料庫」。

JEHD的職業級筆尖系列以複合材料與精準摩擦力調校，改善創作者遇到的「螢幕太滑、線條不穩、筆尖耗損太快」等問題，且品牌提供超過20種手感選擇，包含金屬、耐磨、高摩擦、軟性、超紙感等，採工程塑材或金屬材質打造穩定的書寫阻力與線條表現，每款筆尖皆經過摩擦係數測試與門市實測，確保使用者在長時間書寫或繪圖時仍能保持良好控制力。

除了筆尖外，JEHD的類紙膜保護貼共有八大系列，可依霧度、透光率、功能與摩擦係數進行區分，包含高清晰、高紙感、抗藍光、耐磨、防窺與動畫線稿專用等版本。部分產品通過SGS無重金屬檢驗，抗藍光款最高達76%過濾率，提供創作者更安全、穩定的螢幕閱讀與創作環境；同時在不同筆尖搭配下，也會形成各具差異的手感組合，使用者可依照創作習慣選擇最適合的搭配方式。

JEHD也針對重度創作者推出鋁合金材質的專業繪圖平板支架，採雙臂與橫向H型結構，具備最高10kg的靜態承重力，可長時間提供穩定支撐。由於台灣氣候潮濕，鋁合金材質能避免受潮變形問題，使其成為許多插畫師的長期使用工具。

WEGO Pro入門觸控筆則為新手族群提供穩定連線、低延遲與不挑筆尖的書寫體驗，讓初接觸iPad的使用者以更平易近人的方式進入電繪與筆記世界，搭配JEHD的筆尖系列後，可建立適合初學者的基本手感，以便進入更專業的創作階段，使品牌獲得iPad筆尖類紙膜推薦口碑。

JEHD的產品受到學生、插畫師、設計師、上班族與一般家庭使用者的青睞，隨著數位創作生態持續擴張，品牌也期望透過更多優質電繪配件，陪伴創作者在不同階段找到更順暢、自然的工具。若您正在尋找iPad筆尖類紙膜推薦品牌，希望在書寫、筆記或插畫過程中改善手感，JEHD的多樣化筆尖與類紙膜、專業平板支架與電繪配件就是好選擇。

品牌：JEHD｜電繪領導品牌

電話：04-37043785

地址：台中市西區大忠南街55號7樓之5（全預約制）

時間：按照粉絲團公告

官網：https://rink.cc/4bkjw

FB：https://rink.cc/nmvar

IG：https://rink.cc/dldtk

LINE：https://rink.cc/bznz1

