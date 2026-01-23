iPad 也能跑 macOS？一次教你看懂 4 種把 iPad 當成 Mac mini 螢幕的方案

【APPLEFANS 蘋果迷報導】Mac mini 絕對是這幾年蘋果最有誠意的產品。它效能強、又省電，重點是完全不用像照顧小孩一樣，每天在那邊盯著電池健康度看。雖然它沒電池、也沒螢幕，帶出門確實是有點尷尬，但既然你手邊有這台畫質頂尖的 iPad，不拿它來解決 iPad mac mini 螢幕 的需求，所以我幫大家整理出四種最實用的選擇，看哪一個最適合你。

iPad 變身 Mac mini 螢幕 的 4 種方式

如果說這幾年 Apple 哪一款產品 CP 值最高，老實說，Mac mini 絕對排在第一梯隊。它效能強、運作省電，你可以自由搭配喜歡的鍵盤、滑鼠跟螢幕，還完全不用去照顧那顆嬌貴的電池健康度。更不用說，它平常沒在用的時候，還能變身成簡易的 NAS，讓你在任何地方、任何時候都能取用資料；甚至能變成智慧家庭中樞，或是架設私有的雲端照片圖庫，省下訂閱 iCloud 的月費。

但講了這麼多優點，它有缺點嗎？真的要雞蛋裡挑骨頭的話，就是外出工作沒那麼直覺，畢竟它既沒電池也沒螢幕。找電源還算簡單，但總不能揹著 32 吋大螢幕去路易莎吧？

但身為一個專業的蘋果迷，這時你手邊那台 iPad 就是最強大的顯示設備。大家要知道，iPad 的這塊面板，無論是色彩準確度、亮度還是解析度都是頂級水準，比起市面上品質慘不忍睹的輕便外接螢幕，既然都花了錢買 iPad，不拿它來解決 iPad mac mini 螢幕 的需求，實在太可惜了。

所以我將 iPad 變成 mac mini 唯一螢幕的連接方案分為以下四種，大家可以根據自己的需求「對號入座」。

影片連結：https://youtu.be/PpcmZeJlSmo

