iPad 600元有找？歐洲電子零售商鬧烏龍賣15歐元iPad 要顧客補差價遭質疑

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

歐洲電子零售商MediaWorld近日捲入一起消費爭議。11月8日，該公司網站在會員專區iPad Air僅售15歐元（約新台幣 560 元），遠低於原價879歐元，時間點又接近黑色星期五促銷，引發大量消費者搶購。不少人選擇「門市付款取貨」以求穩妥，而門市也順利完成交易、刷卡成功、產品交付無誤。

11月8日，MediaWorld網站會員專區iPad Air僅售15歐元（約新台幣 560 元），時間點又接近黑色星期五促銷，引發大量消費者搶購。（示意圖／Unsplash）

然而，11天後MediaWorld態度大轉彎，僅以一般電子郵件通知顧客稱價格「明顯錯誤」，要求顧客在兩個方案中擇一：其一是補足差額、以「再折150歐元」的優惠價保留iPad；其二則是退回產品、取回15歐元並獲得20歐元購物券。該公司向《連線》（Wired）表示，事故源於系統異常導致顯示錯誤標價，是顯而易見的技術錯誤，公司根據法規必須介入，以維持契約平衡，並強調提出上述方案已超越法律要求，展現對消費者的善意。

然而法律問題並未因此止歇。多位義大利法律專家指出，關鍵在於此錯價是否符合「可被消費者辨識的錯誤」。根據義大利民法第1428條，如錯誤具備「根本性」且「可被辨識」，契約得以撤銷。

但消費者保護律師多納（Massimiliano Dona）指出，MediaWorld所寄出的電子郵件並非正式法律通知，消費者若不理會，公司仍需自行決定是否進一步採取法律行動；更重要的是，不能僅因折扣高達98%就推定消費者「明知有誤而利用」。

多納同時指出，是否有明顯詐欺需依情境判斷。黑五折扣百花齊放、限時促銷眾多，低價未必顯得不合理；此外，法律也會考量購買者的行為及背景，若只是一般消費者買一台平板，與大量購買後立即轉售者，其對「錯誤可辨識」的程度截然不同。整起事件焦點將回到，消費者在當下是否能合理判斷該價格是錯誤，也持續引發義大利消費者與法律界關注。

