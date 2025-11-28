iPad mini 8傳採OLED與A19 Pro 8.5吋大螢幕價位幾乎不變

【記者趙筱文／台北報導】iPad mini可能迎來近年最大升級。外媒報導指出，傳聞中的iPad mini 8預計在2026年第三至第四季亮相，不僅將首次導入OLED螢幕，尺寸也從8.3吋微幅放大至8.5吋，更驚喜的是可能搭載A19 Pro晶片，效能比目前的iPad mini 7大幅提升，且有望維持499美元起的相同價格帶。

韓媒先前爆出三星將成為iPad mini 8的獨家OLED供應商，最新消息則指出蘋果已在準備第三季量產，意味著正式發布可能落在2026年年底。這次螢幕採用LTPS OLED，而非高成本的LTPO面板，蘋果也可能沿用iPhoneX時期的柔性螢幕彎折技術，在不增加機身尺寸的前提下縮窄邊框、提升螢幕佔比。

核心升級同樣吸睛。爆料稱iPad mini 8將採A19 Pro晶片，效能比mini 7使用的A17 Pro大幅躍進，Geekbench 6跑分在效能與能效上都領先Snapdragon 8 Elite Gen 5與聯發科Dimensity 9500。A19 Pro的效率核心更被形容為「魔法級」，能在不增加耗電的情況下提升29％速度，讓這台小平板也能晉升為高效能遊戲機種，AAA大作的幀率提升據稱可達69％。

為了維持定價策略，傳聞也認為蘋果可能使用較低成本的單層LTPS OLED，並在晶片上採「篩選版」A19 Pro，也就是5核心GPU版本，而非iPhone 17 Pro系列使用的6核心版本。這樣的組合讓iPad mini 8有機會在規格升級的同時，仍維持499美元、256GB起跳的基礎售價。

傳聞的真實性目前仍有待驗證，但若蘋果真能在不調漲售價的前提下加入OLED與A19 Pro，iPad mini 8可能會成為次世代「最強小平板」。

