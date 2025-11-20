最近關於 iPad mini 8 的消息越來越多，如果順利在明年登場，從螢幕、晶片，到防水跟揚聲器系統，全都會來一波改動，那到底有哪些重點值得期待呢？這邊整理成四大升級，一起來看看吧～

iPad mini 8 要來了？四大升級一次看：小平板史上最大更新？

(圖片來源：MacRumors)

OLED 螢幕

目前的 mini 一直是使用 LCD，如果這次真的換上 OLED，視覺效果會更飽和、亮部細節更清楚，暗部也更乾淨，尤其蘋果已經把 OLED 用在 Apple Watch、iPhone、iPad Pro 上，如果 iPad mini 成為下一個，整個系列的定位會更一致！

iPad mini 8 要來了？四大升級一次看：小平板史上最大更新？

(圖片來源：Unsplash)

A19 Pro 晶片

根據蘋果於 8 月無意間釋出的程式碼，曾出現 iPad mini 8 會用「A19 Pro」晶片的資訊，也就是跟 iPhone Air、iPhone 17 Pro 系列同代的處理器，雖然可能會是五核心版本，但如果常用 mini 做筆記、追劇、剪片、玩遊戲，速度和性能的提升應該會蠻有感 ><

iPad mini 8 要來了？四大升級一次看：小平板史上最大更新？

(圖片來源：MacRumors)

防水設計與新揚聲器系統

這次根據爆料，蘋果正在研發全新的防水架構，可能會靠一個新的「振動式揚聲器」設計，直接取消揚聲器開孔，讓外殼維持完整、沒有縫隙，就更不容易滲水進去！能更安心以及外觀變簡潔好像很不錯，不曉得音質怎麼樣！而這項技術最快會在 iPad mini 8 出現，也有可能延到之後的新品才正式上線

iPad mini 8 要來了？四大升級一次看：小平板史上最大更新？

(圖片來源：Unsplash)

發布時間與售價

目前沒有非常明確的發表時間，但多數爆料都指向 2026 年上半年，而且可能會跟新款 iPad Air 一起登場，而螢幕從 LCD 換成 OLED、加入全新的防水架構，價格也可能會提高約 100 美元，不過這四大升級不一定會一次全部上，蘋果有時候會分代慢慢推出，最後還是要以發表會為主 XD

iPad mini 8 要來了？四大升級一次看：小平板史上最大更新？

(圖片來源：MacRumors)

小結

如果傳聞成真，iPad mini 8 的升級幅度其實很不錯，OLED 螢幕、A19 Pro 晶片、防水機身、全新揚聲器系統，都像是把小平板的定位，往高階體驗的方向推進，雖然價格也比較高，但不管是 mini 系列的忠實粉絲，還是在等更強性能的小平板，或許都值得留意一下 iPad mini 8 的動態喔！

