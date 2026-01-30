iPASS發紅包抽台積電 悠遊付乘車碼首搭送50%

行動支付業者春節送好康，從年節紅包轉帳、日常通勤搭車，到海外旅遊交通預訂通通有優惠。一卡通iPASS MONEY舉辦春節轉帳抽獎活動，最高抽等值儲值金。悠遊付升級乘車碼操作流程，首搭最高回饋50%。LINE Pay首度攜手韓國機場鐵路AREX，開放線上購票並提供最高25%優惠。

過年發紅包不用掏現金，運用行動支付轉帳更便利。一卡通公司旗下iPASS MONEY啟動「分享好運」春節活動，即日起至2月22日止，用戶只要與好友透過iPASS MONEY互相轉帳，即可獲得抽獎機會。雙方皆可抽一卡通綠點，最高可獲888點，1點等同新台幣1元，點數可全額折抵大眾運輸、生活繳費與超商消費。

若是將3位以上LINE好友加入常用轉帳清單並完成轉帳，即可取得抽「台積電股票1張等值儲值金」的資格。年節當中單筆消費滿100元，可再享1次抽獎機會，回饋次數不設上限。相關回饋與抽獎結果將統一發送至App內訊息中心，用戶須在2月28日前領取。

悠遊卡公司持續優化悠遊付乘車碼服務，最新針對iOS版進行升級。新版悠遊付App於首頁新增乘車碼快速鍵，用戶開啟App即可一鍵進入掃碼畫面，減少通勤尖峰時段的操作時間。

同時推出悠遊付搭車回饋，即日起至2月28日止，首次啟用悠遊付乘車碼搭乘雙北捷運或公車，最高回饋票價50%，每戶限贈1次，名額上限10萬名。相關福利可與「月級挑戰筆筆最高3%回饋」疊加，並適用TPASS 2.0與TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案。6月30日前將乘車碼綁定台北捷運Go App搭捷運，還能參加「月月抽999捷運點」，有機會獲得捷運1日票。

LINE Pay聚焦海外旅遊市場，聯手韓國機場鐵路AREX，將跨境服務從線下交易擴大至線上交通購票。即日起開放台灣旅客進入LINE Pay平台「遊韓專區」，預訂仁川國際機場往返首爾市中心的AREX直達列車車票，並直接以LINE Pay結帳。

即日起至3月1日持LINE Pay預訂首爾機場快線(AREX)車票並完成付款，就能獲得7% LINE POINTS；若綁定Visa卡付款，再享10%回饋，搭配指定聯名卡，單筆交易最高優惠25%。LINE Pay指出，AREX為國際旅客進出首爾的重要交通工具，此次是跨境事業首度導入線上服務模式，進一步拓展行動支付在海外旅遊交通場景的應用。

