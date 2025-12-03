iPASS MONEY今從LINE Pay分家！想繳費轉帳先準備這一步
【記者趙筱文／台北報導】iPASS MONEY即日起正式從LINE Pay啟動分家。兩方合作即將在今年底走入尾聲，原本位於LINE Pay錢包內的iPASS MONEY功能將在12月31日前陸續關閉，並自2026年1月1日起全面改由「一卡通iPASS MONEY」獨立APP提供服務，影響全台720萬使用者。
自即日起，LINE Pay錢包內僅保留iPASS MONEY的餘額查詢、提領、好友轉帳與帳戶紀錄等基本功能，而儲值、生活繳費、乘車碼與一般交易等服務皆將停止在LINE Pay內運作。並在12月31日後完全退出LINE Pay，待明年元旦起，所有功能將統一改至「一卡通iPASS MONEY」APP。
至於原先iPASS MONEY用戶該怎麼辦？官方也表示轉移過程相當簡單，只需下載「一卡通iPASS MONEY」APP，並以原先於LINE使用的手機號碼登入即可，不需重新開戶，帳戶資料、餘額與交易紀錄也會完整保留。從未註冊iPASS MONEY的使用者需在新APP內完成一次性註冊。
若使用者不想下載新推出的 iPASS MONEY App，也能在12月31日前透過LINE Pay完成提領。只要開啟LINE，從右下角的「錢包」進入LINE Pay，點選其中的「iPASS MONEY」後找到「提領」功能，綁定本人銀行帳戶並輸入欲提領的金額即可將餘額匯回銀行。
獨立iPASS MONEY APP的功能也同步升級，支援超過8,000項生活繳費項目，並新增4,400多項地方及民生帳單，同時支援TWQR帳單掃碼繳費。支付部分可掃描街口、全支付、台灣Pay等TWQR共用碼；乘車碼則支援高雄、台中、新北捷運及全台公車、渡輪，讓用戶能真正「一碼通行」。
此外，獨立APP也整合NFC寫卡、一卡通記名、自動加值與餘額查詢，多項功能比LINE Pay版本更完整。回饋方面，iPASS MONEY引入「一卡通綠點」制度，取代過去的LINE POINTS，消費者可透過大眾運輸、生活繳費與超商綠色商品累點，1點等於1元並可100%折抵。
若平常有習慣在LINE Pay錢包中使用iPASS MONEY繳費、捷運公車乘車碼，或在超商、百貨掃QR Code付款的用戶，務必在年底前完成APP移轉，以免12月31日後面臨付款受阻或轉帳失敗的情況。
● 2025/12/3～12/31： LINE Pay內僅保留餘額查詢、提領、好友轉帳等功能
● 2025/12/31： LINE Pay內所有iPASS MONEY服務停止
● 2026/1/1起： 完全改用「iPASS MONEY App」
● 商家端： 2025/7/3起商戶註冊改到一卡通「商家專區」，LINE Pay QR後台將於2026/9月底前退場
