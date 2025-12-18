iPASS MONEY提款3步驟 13家銀行免收手續費

一卡通iPASS MONEY電子支付於明(2026)年1月1日起退出LINE Pay系統，只要下載iPASS MONEY獨立APP就能繼續使用，不過仍有不少民眾希望將帳戶內的金額轉出。其實一卡通公司與多達39家金融機構合作，提供簡單3步驟就能快速轉出電支帳戶餘額，其中有13家銀行免15元提領手續費。

iPASS MONEY即將從LINE Pay頁面撤出，屆時LINE應用程式將不再提供聊天室內的分帳功能。而民眾存在iPASS MONEY電支帳戶內的金額並未消失，下載iPASS MONEY獨立APP就能繼續使用。

若有轉出需求，可透過3步驟解決。第1步、先下載iPASS MONEY APP，並以手機號碼登入系統。第2步、從下方選擇「錢包帳戶」，並點選頁面上方的「提領」。第3步、新增銀行帳戶，從39家金融機構中選擇欲將餘額轉入者，輸入帳號後就完成所有流程。跳出後點選新增的銀行帳號，並鍵入轉出的金額即可。

在39家金融機構中，聯邦銀行、王道銀行、臺灣企銀、兆豐銀行、遠東銀行、凱基銀行、合作金庫、元大銀行、臺灣銀行、LINE Bank、台中銀行、農金、瑞興等13家可免支付額外提領手續費，其他銀行則必須支付15元費用，金額會直接從iPASS MONEY電支帳戶中扣除。

LINE Pay Money同樣有「提領」服務，進入LINE Pay頁面後，往下滑至「我的帳戶」欄位，就能將LINE Pay MONEY電支戶頭中的金額轉出，可任選一家國內金融機構，不須擔心自己的銀行帳戶不在合作名單內。只要搶在前300萬名開通LINE Pay Money電支服務，3年內將金額從LINE Pay轉移至任一家銀行均「免手續費」。

