iPASS MONEY擴大通路回饋 (圖)

南部中心／呂彥頡、陳姵妡 高雄報導每年過年，刮刮樂彩迷必搶的千萬大吉利，第一個頭獎1200萬元，在高雄岡山的一間彩券行刮出，得主是一名外籍移工，彩券行老闆透露，當時他跟兩位朋友一起前來試手氣，剛好看到其他客人撫摸店內彌勒佛肚子，祈求中獎，幸運兒便如法炮製，果真迎來好運，成為今年首位千萬得主。刮刮樂彩迷必搶的千萬大吉利，第一個頭獎1200萬元，在高雄岡山的一間彩券行刮出。（圖／民視新聞）高雄市岡山區的彩券行，熱鬧放鞭炮，門口貼上紅紙，狂賀刮出1200萬的大頭獎。民眾：「我買這間買好幾次了啦，所以也特地買同樣的刮刮樂，我都買一千塊五百塊都有買。」民眾：「就是看到這個新聞，想說來刮一下，因為我媽之前她也有中，她就是幾乎都有中，就是這間這間，所以想說來刮一下。」不少民眾聽到好消息，也特別前來試試手氣，到底是哪位幸運兒，成為全台1200萬大吉利頭獎的首位千萬得主？老闆透露，是一名越南籍移工，當天跟另外兩名移工一起來到店內刮刮樂，看到客人都對彌勒佛求財，他就跟著一起做。刮刮樂彩迷必搶的千萬大吉利，第一個頭獎1200萬元，在高雄岡山的一間彩券行刮出。（圖／民視新聞）彩券行業者林雅淑：「那剛好這邊也有店內其他客人，剛好在刮我們的刮刮卡，跟著我們其他店內的客人，一樣摸著我們彌勒佛的肚子，他也跟著一樣雙手合十，那講了一句不是很標準的中文說，希望彌勒佛保佑我，讓我這一張中頭獎，那果不其然真的就是讓他，刮到最後一張的時候，讓他順利開出了頭獎。」越南籍移工，本來只是想試試手氣，沒想到跟彌勒佛祈求「中大獎」，竟意外在最後一張彩券，贏來人生大獎，連業者也相當激動。彩券行業者林雅淑：「當下他興奮不已，連我們晚班我們的小姐，她也是一樣高興得全身顫抖，歡呼尖叫這樣子，彌勒佛是我們店裡財氣的來源，也是我們店裡客人，每次來都一定會摸祂的。」頭獎幸運兒，當下十分激動，最後才相信自己真的刮中1200萬元，而這套摸彌勒佛肚子，祈求中獎的做法，不少前來試手氣的民眾也都如法炮製，希望有機會迎來好運。

