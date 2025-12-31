iPASS MONEY服務移轉最後倒數 一卡通大撒幣抽等值「台積電」

〔記者李靚慧／台北報導〕一卡通 iPASS MONEY 電子支付服務移轉進入最後倒數。隨著 2026年即將到來，一卡通再度「大撒幣」，大手筆投入價值1000萬元的一卡通綠點，並加碼抽「台積電股票乙張等值iPASS MONEY儲值金」，藉此吸引用戶儘速下載並啟用新APP。

因應農曆春節資金往來需求，一卡通自2025年12月31 日起至2026年2月22日止推出「好運轉轉樂」活動。用戶只要透過iPASS MONEY APP以指定方式完成轉帳，每完成一筆不限金額、且轉給不同好友的轉帳，轉出與收款雙方各可獲得一次抽獎機會。活動總獎額高達 1,000 萬一卡通綠點，單筆最高可抽中888點(等值888元)，每位用戶活動期間最多可累積30次抽獎機會。

除轉帳互動外，一卡通也進一步加碼抽出台積電等值儲值金。活動期間內，只要用戶在「常用轉帳清單」中儲存3位以上 LINE 好友，並完成指定轉帳，即可參與抽獎，每人同樣享有最多 30次中獎機會。

不只轉帳可以抽獎，消費也可參加，iPASS MONEY 持續擴張支付版圖，目前已開通涵蓋全台交通、生活、餐飲、百貨與 3C 等領域的大型通路，用戶使用 iPASS MONEY 累積消費每滿100元，即可再獲得一次抽獎機會，且消費加碼次數「不設上限」，消費越多、中獎機會越高。

一卡通指出，iPASS MONEY 電支服務自元旦起，將全面移轉至獨立的「一卡通 iPASS MONEY」APP，原有帳戶餘額、轉帳與繳費功能將完整保留，服務不中斷，並同步升級操作介面與系統效能，用戶可「無痛接軌」使用。

