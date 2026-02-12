iPASS MONEY獨立營運！新增邀請轉帳功能
[NOWnews今日新聞] 一卡通公司旗下電子支付服務iPASS MONEY正式邁向獨立營運新階段，憑藉全台逾700萬用戶基礎，深度布局交通與民生消費。隨著服務轉移至獨立APP，為提升使用體驗，於今（12）日推出「邀請轉帳」新功能，並整合春節購物與旅日消費優惠，致力於多元情境中實踐「生活支付首選」的品牌精神。
為在日益熱絡的電子支付市場中持續增長，iPASS MONEY不斷推動APP差異化功能。今日全新上線的「邀請轉帳」功能，讓用戶能直接從LINE好友清單發起請求，對方僅需點擊通知即可開啟APP完成支付。此功能不僅優化了社交互動，更有效化解尷尬的催款情境，並降低因手動輸入帳號出錯的風險，為用戶打造更精準、流暢的數位支付體驗。
此外，一卡通指出，針對新春檔期，iPASS MONEY提供多重加碼回饋：
📍網購最高10%回饋：即日起至3月31日於momo購物網消費每滿999元即贈100元優惠券；透過APP進入「CashBack返多多」平台可享10%現金回饋，首筆更有機會獲得最高30000元免單優惠。
📍日本旅遊首選：2月22日前於iPASS MONEY APP輸入指定代碼「馬年旅日開心Pay」即可領取PayPay 50元專屬優惠券。於日本各大PayPay通路均可使用 iPASS MONEY付款，不僅免海外交易手續費，在BicCamera、松本清等特定通路領券另享最高7%優惠。
📍過年聚餐外送最新優惠：2月22日前於APP輸入「過年就吃麥當勞」即可領取麥當勞APP專屬50元優惠券，單筆滿288元隔日即可兌換儲值金。
📍連假出遊國道服務區消費優惠：2月13日至3月1日於南仁湖旗下國道服務區（中壢、湖口、古坑、楊梅休息站）單筆消費滿199元贈優惠券50元。
一卡通表示，隨著合作通路持續擴增，新功能「邀請轉帳」也成為熱門活動「好運轉轉樂」的強力助攻。用戶於好友間輕鬆轉帳互動，筆筆轉帳都可抽一卡通綠點888點，符合指定資格最高可贏取「台積電股票等值儲值金」，使用APP消費累積每滿100元還可增加一次抽獎機會，歡迎用戶把握過年團聚期間一起與親朋好友互相轉帳賺取點數、參加台積電抽獎活動。
一卡通強調，iPASS MONEY未來將持續結合數據分析、差異化功能與跨產業夥伴的力量，致力成為使用場景最豐富、最懂用戶需求的電子支付品牌。
