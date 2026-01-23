iPASS MONEY祭優惠助攻新春消費、赴日旅遊

▲iPASS MONEY 持續推廣日本PayPay 跨境支付服務。民眾在日本境內的 PayPay 全通路均可直接使用 iPASS MONEY 掃碼消費。（圖／一卡通提供）

[NOWnews今日新聞] 隨著農曆新年即將到來，大眾進入採購年貨與新春物資的高峰期，一卡通iPASS MONEY持續擴張支付版圖，近期不僅上線多家電商平台與大型實體通路，更針對春節購物需求推出一系列消費回饋，並持續優化日本跨境支付體驗，讓用戶輕鬆完成年前大採買與赴日旅遊規劃。

為滿足民眾年前的購物消費需求，iPASS MONEY密集開通多家知名品牌通路，包含生活零售、流行休閒與美酒甜點等多種生活類型選擇。配合新通路開通亦祭出多項優惠，像是於 Global Mall 消費累積滿 199 元即贈 50 元優惠券等。

▲iPASS MONEY 全面支援TWQR掃碼支付，讓用戶輕鬆完成轉帳、購物、繳費等多元服務，提升消費的流暢度與彈性，輕鬆串聯通勤、網購與跨境消費的無縫支付生活。（圖／一卡通提供）

針對偏好網購的族群，iPASS MONEY APP 深度合作 「CashBack 返多多」 平台，提供一站式購物體驗，1 月 31 日前用戶透過 APP 進入返多多消費，可享 10% 現金回饋，首筆結帳更有機會獲得最高30,000元的免單回饋；於CYBERBIZ指定電商品牌消費累積滿 2,026元，亦可獲贈 500元優惠券。

除了國內採辦，針對春節有赴日旅遊計畫的用戶，iPASSMONEY持續推廣日本PayPay 跨境支付服務。民眾在日本境內的 PayPay 全通路均可直接使用 iPASS MONEY 掃碼消費，並享有免海外交易手續費的優惠，此外，在BicCamera、松本清、鶴羽藥妝、SUNDRUG等最高也有10%的優惠券可抵用，讓用戶在海外購物同樣能享受便捷且划算的支付體驗。

一卡通公司呼籲，iPASS MONEY 服務已全面移轉至獨立 APP，完整保留帳戶餘額、交易紀錄與各項繳費功能，用戶僅需下載並使用手機號碼即可登入，輕鬆使用。iPASS MONEY 不僅全面支援超過20萬據點 TWQR掃碼支付，讓用戶輕鬆完成轉帳、購物、繳費/稅等多元服務，大幅提升消費的流暢度與彈性，輕鬆串聯通勤、網購與跨境消費的無縫支付生活。

