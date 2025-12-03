iPASS MONEY還有錢怎麼辦？啟用APP無縫轉移

▲原LINE Pay的iPASS MONEY中所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整地保留在帳戶中。（圖╱一卡通提供）

[NOWnews今日新聞] 擁有全台720萬用戶的電子支付品牌iPASS MONEY，將於今（3）日調整原LINE Pay中的iPASS MONEY多數服務，LINE Pay中的iPASS MONEY若用戶還有現金在其中，一卡通強調，所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整地保留在一卡通iPASS MONEY帳戶中，只要下載iPASS MONEY、手機號碼一鍵登入，原帳戶儲值金、好友轉帳等功能，都能無縫接軌使用。

為確保用戶使用轉換無空窗期，iPASS MONEY於今年12月31日前仍保留LINE Pay錢包中「好友轉帳」與「提領」功能，用戶可繼續使用。只要下載「一卡通iPASS MONEY」APP，即可享有完整的錢包、轉帳及繳費等相關服務。目前iPASS MONEY所有錢包服務已全面整合至獨立的「一卡通iPASS MONEY」APP，使用手機號碼一鍵登入 APP，原帳戶儲值金、好友轉帳、消費支付及乘車碼等所有功能，都能無縫接軌、繼續使用。

▲下載iPASS MONEY APP，使用手機號碼登入，原帳戶儲值金、好友轉帳等所有功能，都能無縫接軌繼續使用。（圖╱一卡通提供）

iPASS MONEY不僅支援全台各家銀行信用卡綁定付款，提供多元支付選擇，在國內消費方面，更屬於全國共用的TWQR共用碼及乘車碼，可支援全台各支付業者的消費付款，通路據點超過50萬，讓民眾走到哪、付到哪！此外，iPASS MONEY也是民眾生活中的好幫手，提供超過8200項生活繳費服務，範圍涵蓋水電、學雜費、稅捐、醫療等，透過友善直覺的介面，用戶可輕鬆完成所有繳費，省時又省力。

熱愛旅遊的用戶更不能錯過，只需將iPASS MONEY APP切換至日本版，即可輕鬆在支援PayPay的日本當地商家進行跨境支付，享受輕鬆便捷的日本旅遊體驗。

一卡通強調，用戶可立即下載升級版的iPASS MONEY APP。

一卡通董事長廖泰翔再次表示，超過720萬用戶的錢包都還在，一卡通會透過 iPASS MONEY APP持續提供直覺、流暢的使用體驗，回應廣大用戶的期待，為完善金融服務繼續努力。

為感謝用戶支持並鼓勵民眾體驗iPASS MONEY全新的支付服務，近期將推出豐富優惠活動，包含通路優惠券、繳費好禮、消費回饋等超值好康，最大獎還可抽iPhone 17 Pro 512G及一卡通綠點，重磅回饋即將登場！屆時請用戶把握限時回饋，更多活動詳情請持續關注iPASS一卡通官網公告。

