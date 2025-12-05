iPASS MONEY錢包還在LINE裡 LINE MINI App延續熟悉感
LINE Pay Money電子支付已於12月3日開通，而一卡通公司強調，超過720萬位用戶的錢包金額不會不見，不僅全數保留，功能還更多。今(5)天宣布升級服務，啟用iPASS MONEY的LINE MINI App。讓廣大用戶能夠透過LINE錢包的合作版位，繼續享受LINE好友轉帳、繳費、支付等核心功能，並新增多項貼近生活的新服務。
點選在LINE錢包中的iPASS MONEY，將LINE帳號綁定iPASS MONEY電支帳戶，綁定後只要使用手機號碼登入，即可快速啟用LINE MINI App。iPASS MONEY的LINE MINI App不僅保留原有的帳戶完整功能，可使用全台超過50萬個跨機構的TWQR特店掃碼購物、以及超過8,200項生活繳費項目。同時，「iPASS MONEY」接受綁定任一家銀行信用卡付款，以及提供票卡加值、月票購買等儲值卡功能。
尤其前往日本旅行時，只要打開iPASS MONEY付款碼，切換「日本版」，即可在日本上百萬家PayPay特店掃碼購物，不僅免去出發前換外幣、旅行中現金不夠的煩惱，也不用刷信用卡，只要帶著一支手機就能在日本輕鬆旅遊。
原LINE Pay中的iPASS MONEY服務即日起進行調整，於今(2025)年12月31日前仍保留LINE Pay錢包中「轉帳」與「提領」功能，用戶趕快綁定LINE MINI App，就可延續使用熟悉的LINE錢包。
自即日起至12月31日前，凡首次啟用LINE MINI App立即享最高價值1,000元的優惠券大禮包，包含萊爾富100元、AsiaYo 500元、yoxi 100元、美廉社50元等多項超值優惠券。
若繳費任一筆再加碼贈30元可全通路適用的優惠券，所有優惠券都存放在獨立的iPASS MONEY APP中，消費後隔日即可兌換領取回饋金。一卡通公司更祭出抽獎活動，活動期間內筆筆付款都能抽最新iPhone 17 Pro 512G、Samsung三星Galaxy Watch6及一卡通綠點等好禮。
一卡通iPASS MONEY APP與LINE Pay MONEY比較，如下表：
