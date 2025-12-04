iPASS MONEY餘額別急著轉！用戶狂推1功能：支付超方便

生活中心／游舒婷報導

LINE Pay和iPASS MONEY宣布將在2025年12月31日結束合作，不少人擔心iPASS MONEY中的餘額會消失，但只要另外下載「一卡通 iPASS MONEY」APP就會看到餘額，還有網友曝光另一個神功能出國超好用，那就是透過iPASS MONEY中的「PayPay」支付。

iPASS MONEY PayPay功能。（圖／取自一卡通iPASS MONEY官網）

有一名網友在Threads上發文指出，其實iPASS MONEY日本可以直接用PayPay，自己發現這個功能後，就不再用街口或全支付轉錢，讓她直呼相當方便。

廣告 廣告

iPASS MONEY餘額別急著轉 用戶狂推1功能

看到該名網友的分享，大家也紛紛留言指出「而且iPass money日本paypay的匯率…比全支付好」、「玉山wallet可以綁定信用卡刷pay pay沒有國際手續費」、「剛從日本回來，大部份都paypay，有夠方便」、「上個月去日本也是用iPASS的 PayPay真的很方便 刷完立馬收到扣款資訊，還很詳細，大推」、「paypay＋西瓜卡＋外幣提領ATM，暢行無阻」。

根據iPASS一卡通介紹，想要在日本使用PayPay付款，只要透過3步驟，第一步就是下載一卡通 iPASS MONEY APP；第二步將APP切換至日本版，切換方式就是在APP首頁下方進入「錢包帳戶」，點選「我的位置」選擇「日本」，點擊「確定切換」後就可以切換到日本版，第三部就是進行支付，直接掃描PayPay QR Code或是讓店家掃描手機上的付款碼，就能進行支付。

iPASS MONEY切換至日本版步驟。（圖／取自一卡通 iPASS MONEY官網）

更多三立新聞網報導

好暖！日本遊客機場「留大筆現鈔」原因曝光網淚讚

中國記者想套話「台灣屬於中國」日外相1招閃過 她當場安靜

在日本生病怎麼辦？他實測1神器大讚「真的有效」一票網狂喊必收藏

差點被詐騙！他用ChatGPT反將一軍 對方嚇到當場求饒

