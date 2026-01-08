iPASS MONEY APP攜手「CashBack返多多」 打造支付導流新篇章

為提供用戶更便利、直覺的消費回饋體驗，一卡通iPASS MONEY宣布與綠界科技「CashBack 返多多」平台進行深度合作，在iPASS MONEY APP內正式新增「CashBack返多多」購物導購入口，讓用戶停留在自己App介面裡，直接前往返多多平台選購商品，享受從通勤繳費到電商購物的無縫體驗；即日起至一月卅一止，使用iPASS MONEY APP完成支付，輕鬆享有10%現金回饋，首筆消費完成結帳更有機會獲得最高三萬元整單免費回饋。(見圖)

一卡通公司今(八)日說明，活動期間，用戶可於iPASS MONEY APP首頁點擊「CashBack返多多」，完成同意並註冊帳號後，即可在返多多平台消費並自動累積回饋，無需額外操作；這次於iPASS MONEY APP中新增導購入口，讓用戶在熟悉的支付環境中完成購物流程，消費體驗更直覺。購物產生的返利金是直接回饋至iPASS MONEY帳戶中，無須額外提領讓回饋金直接回饋用戶的生活錢包中。

一卡通iPASS MONEY擁有七百三十萬用戶的電子支付品牌，因應二○二六年全面邁向獨立APP營運模式，持續深化服務整合與跨平台合作；在年初即宣布加入「CashBack返多多」策略結盟，期望透過綠界科技強大的導購與返利引擎，建立「更多商店、更多用戶與更多返利」的成長飛輪效應。這套台灣首創的「跨支付導流標準」，讓商家能在成交後才付費，達成零風險導流，帶動消費動能，打造智慧消費與支付服務的雙贏局面。

一卡通iPASS MONEY APP已深度整合消費、繳費、交通等日常服務，用戶僅需透過手機號碼一鍵登入，使用涵蓋全台大眾運輸乘車碼、八千二百項生活繳費、日常消費及社群轉帳等四大核心場景，並持續擴展至更多通路與生活場域。