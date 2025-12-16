iPASS MONEY APP發錢啦！完成2任務先搶1000元

記者高珞曦／綜合報導

「iPASS MONEY」APP下載已破330萬關卡，一卡通公司宣布，即日起至12月31日，民眾只要達成2步驟即可獲得最高1000元優惠券，若連結指定銀行帳戶，再享最高500元回饋！

iPASS MONEY APP逐漸走進民眾生活日常，12月31日前完成2項指定任務即可獲得最高1000元優惠券 。（圖／翻攝自 iPASS一卡通官網 ）

一卡通公司旗下的iPASS MONEY近期啟用APP，用戶只要從LINE錢包進入好友轉帳或繳費頁面，按系統指示授權、下載APP並登入，即可完成綁定與使用支付功能。

民眾也無須擔心使用iPASS MONEY APP會影響LINE PAY錢包，一卡通公司說明，使用手機號碼一鍵登入iPASS MONEY APP，原帳戶的儲值金額、設定資料和交易紀錄均會保留，啟動自動儲值機制也能避免消費餘額不足的惱人狀況。

使用範圍也相當廣，不僅支援全台4大超商，也可在星巴克與美廉社、燦坤、台灣中油、50嵐、環球購物中心等通路使用。同時，民眾可在超過8200項生活繳費項目使用iPASS MONEY APP，像是水電費、瓦斯費、停車費等，十分方便。

一卡通公司表示，即日起至12月31日止，在iPASS MONEY APP開啟「自動儲值」、「自動儲值交易差額」功能，就能獲得最高1000元優惠券。若再完成與指定銀行帳戶連結，包含台中銀行、聯邦銀行、玉山銀行、台新銀行、元大銀行、王道銀行、遠東商銀、土地銀行與樂天國際銀行等，再享最高500元回饋。

