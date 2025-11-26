iPASS MONEY、LINE PAY年底分家 好友轉帳、餘額點數差異一次看

【緯來新聞網】LINE Pay 與iPASS MONEY（一卡通電子支付）將在12月31日正式「分家」。由於 iPASS MONEY服務將全面退出LINE Pay，不少用戶擔心好友轉帳是否會中斷、帳戶餘額是否會受影響。對此，一卡通公司也公布最新轉換方式，強調所有資料都會完整保留，用戶權益不會受損。

iPASS MONEY、LINE PAY 將分家。（圖／翻攝iPASS MONEY官網）

根據一卡通公告，自12月3日起，iPASS MONEY在LINE Pay的功能將逐步縮減，包括儲值與生活繳費都會停止。不過常用的「好友轉帳」仍會保留到12月31日，期間用戶可照常在LINE聊天視窗內完成付款或收款。但從2026年開始，所有iPASS MONEY服務都將統一移到獨立的「一卡通iPASS MONEY」App，LINE Pay不再承接相關功能。

iPASS MONEY、LINE PAY懶人包。（圖／緯來新聞網製圖）

外界最關心的餘額問題，一卡通強調，用戶帳戶中的儲值金、餘額、歷史紀錄等資訊通通不會消失，也不會被清空。只要下載並登入新的一卡通App，就能看到原本的金額，完全不需要重新開戶。



至於好友轉帳的流程也會有調整。未來若有人在LINE發起轉帳，系統依然會跳出通知，但實際收款或付款的步驟將導向一卡通App內完成。換句話說，雙方都要安裝並登入新App，才能順利完成轉帳。



除了服務移轉外，點數生態也會改變。LINE Pay這次同步推出自家電子支付「LINE Pay Money」，未來LINE POINTS將與LINE Pay Money 綁定，若改用iPASS MONEY，則會累積一卡通綠點，兩者互不相通。



一卡通提醒，若用戶希望明年起服務不中斷，建議在年底前完成「下載並登入一卡通 App」這一步驟。只要登入成功，所有資料會自動同步，包含餘額、儲值金、交易紀錄都能直接沿用。

