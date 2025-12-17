iPhone供應鏈「印」化？印媒：蘋果正評估由印度本地半導體廠做封測

圖為iPhone 16。（圖／下載自蘋果）

蘋果供應鏈「紅」化之後，還要「印」化？根據印度媒體報導，蘋果考慮將部分iPhone OLED面板用驅動IC的封裝與測試業務，交由印度半導體業者CG Semi承接，如果成真，這將是印度半導體企業首度打入蘋果供應鏈。

目前全球仍有75％的iPhone產自中國、印度占比還不到20％，然而受到川普關稅影響，蘋果規劃在2026年底，美國市場所需iPhone都將由印度生產。以美國市場約佔蘋果全年出貨量三成出頭來說，蘋果2026年9月發表新一代iPhone之前，iPhone印度產能還會再大增一波。

廣告 廣告

也因為iPhone在印度生產的數量快速成長，不僅鴻海集團已有部分機構零組件應蘋果要求，而將部分產能由中國、分散至印度，連半導體都會在蘋果要求下，在印度生產。根據印度媒體報導，蘋果已和印度百年家族企業Murugappa集團旗下的CG Semi洽談合作，CG Semi目前正在印度古吉拉特邦（Gujarat）的薩南德（Sanand）興建半導體封測廠。

蘋果iPhone的顯示面板主要來自全球前三大OLED面板業者，分別是三星、LG和京東方，接獲iPhone驅動IC訂單的業者則有三星、聯詠、LX Semicon，面板驅動IC封測還是在韓國、台灣或中國完成。

不過，iPhone供應鏈「紅」化程度越來越高之際，印度業者也來分一杯羹，對台灣業者來說，蘋果滋味似乎越來越從甜美、轉為苦澀。



回到原文

更多鏡報報導

記憶體狂漲重擊手機業！2026全球銷量翻黑 連iPhone也撐不住

一堆日本人不買iPhone了？Android市占首度超車 「3關鍵」讓消費者不買單

蘋果強勢回歸中國市場！10月銷量年增37% 陸每4支手機就有1支是iPhone