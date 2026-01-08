iPhone充電錯「電池健康度狂掉」 3C達人曝維持100％秘訣
一名女子發現，同事使用2年的iPhone 15電池健康度仍高達96％，追問才知道對方充電只到90％就拔掉充電線，文章上線後引發果迷分享維持電池壽命的技巧；3C達人Tim哥曾表示，他一拿到新iPhone就會開啟設定內的「80％的上限」功能，讓手機充到80%就停止，電池健康度能維持在100％，此外平時也別讓電力掉到20％以下才充電，避免長時間處於高溫或低溫環境，以及50％以下快充時不使用手機，以延長電池使用壽命。
原PO昨（7）日於Threads發文指出，同事使用2年的iPhone 15，出售手機前檢查電池健康度，竟仍高達96％，讓她十分驚訝，追問對方得知每次充電都只充到90％就停止，以維持電池健康度。
貼文上線後，吸引許多果迷分享維持電池健康的方法，多數人建議不要邊充電邊使用手機，以免加速電池損耗；也有自稱通訊行業的網友留言指出，不要使用車充，最好使用經過認證的充電產品；另有人轉述蘋果員工的說法，「只要不要邊充邊用，電池就能維持得比較好」。
3C達人Tim哥曾表示，一拿到新iPhone就會開啟設定內的「80％的上限」功能，讓手機充到80%就停止，電池健康度能維持在100％；若是有「充電焦慮症」的族群想要充飽，可改開啟最佳化電池充電，充過夜也不怕。
但Tim哥說，使用手機最重要是維持良好習慣，包括電力別掉到20％以下才充電、避免長時間處於高溫或低溫狀態、50％以下用快充時盡量不要使用手機，他也強調，以使用一年的iPhone來說，86％～100％是正常狀態，81％～85％是使用習慣不佳；使用2～3年80%以下需要更換電池。
