iPhone內建功能可救人一命 手機沒訊號也會自動呼救

日本阿蘇火山觀光直升機發生失聯事件，機上乘客的手機曾因偵測到劇烈撞擊，自動向消防單位發出通報，類似情況也曾在美國發生，有民眾從迪士尼樂園返家途中遭遇嚴重車禍，當場失去意識，所幸iPhone內建的「車禍偵測」功能自動撥打911並通知緊急聯絡人，讓救援人員即時趕到，成功挽回一條性命，引發外界對該功能的關注。

偏遠地區也能求救

據美媒《哈芬登郵報》指出，iPhone自14系列起陸續搭載「車禍偵測」功能，透過加速度計、陀螺儀、麥克風與氣壓計等多種感測器，分析是否出現重大撞擊力道，一旦系統判定可能發生嚴重車禍，手機畫面會跳出警示並倒數10秒，讓使用者手動取消通報或直接撥打緊急電話，以避免誤觸求救機制。

廣告 廣告

若使用者未在警示時間內回應，iPhone會再倒數30秒，隨後自動撥打當地的緊急救助電話，同時將即時定位資訊傳送給救援單位，即便事故地點偏遠、沒有行動訊號的區域，手機仍可透過衛星傳送求救訊息；若事先設定緊急聯絡人，也會同步分享位置，讓親友第一時間掌握狀況。

醫護與救難人員肯定功能

報導指出，有多名第一線醫護與救難人員證實，該功能在實務上確實發揮關鍵作用；西奈山醫院（Mount Sinai hospital）護理師表示，當傷者失去意識、無法自行求救時，時間往往決定生死；消防人員也指出，系統提供的GPS座標相當精準，有助於迅速抵達現場，雖偶會出現誤報，但救援人員普遍認為，誤報造成的影響，遠不及錯失真正緊急事故的風險。

根據蘋果官網，「車禍偵測」需搭載iOS 16或以上版本的iPhone 14或後續所有機型，要透過網際網路才能聯絡緊急服務，包含行動網路、Wi-Fi通話，或在特定機型下使用衛星連線，只要Apple Watch或附近的iPhone 能連上網路，就有機會自動撥打緊急電話。

更多中時新聞網報導

履歷要求家庭個資 雇主當心踩雷

多莉透視裝見粉絲 徵爸爸型男友

Lulu婚禮倒數 抱曾莞婷街頭痛哭