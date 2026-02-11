iPhone前首席設計之父操刀 揭密法拉利純電超跑：拒大螢幕、回歸機械美學

Ferrari法拉利正式揭露全新純電超跑Luce，由Apple前設計師Jony Ive的LoveFrom團隊操刀；Ferrari Luce拒絕全觸控螢幕，回歸實體按鍵與機械手感，搭載E Ink智慧鑰匙與OLED隨動儀錶；對於Ferrari而言，電動化並非最終目的，而是在新時代下實現卓越性能與駕馭激情的另一種途徑。

繼2025年10月在Maranello的e-building率先公布核心技術，Ferrari也正式預告將於2026年5月在義大利舉辦發表！

攜手Jony Ive打造跨界設計美學

Ferrari Luce的誕生，歸功於Ferrari Styling Centre與知名設計團隊LoveFrom的深度合作；由Jony Ive爵士與Marc Newson創立的LoveFrom，在過去五年間深入參與了新車的開發，這項合作不僅是設計上的交流，更是對汽車工藝的重新思考；LoveFrom團隊獲予充分的創意主導權，從材質應用、人體工學到互動介面，皆進行了全面性的革新。

雙方在致敬Ferrari深厚歷史傳承的同時，以全新的跨領域設計語言，打破了傳統汽車設計的框架，塑造出沉靜且充滿張力的前衛風格。

顛覆常規的HMI人機互動哲學

在當今車壇普遍追求大尺寸觸控螢幕的趨勢下，Ferrari Luce選擇了一條截然不同的道路，設計團隊堅信，真實的觸感是建立人車連結的關鍵；因此，座艙設計大幅削減了數位螢幕的干擾，轉而採用精心打造的實體機械按鍵與撥桿。

這種「化繁為簡」的設計邏輯，源自於對駕駛專注度的極致追求，透過明確的觸覺回饋與直覺的操作邏輯，駕駛者無需將視線移開路面即可精準控制車輛，讓每一次操作都回歸最純粹的駕馭樂趣。

融合經典與再生的方向盤工藝

Ferrari Luce三輻式造型致敬了1950至60年代的經典Nardi木質方向盤，但在材質上卻大膽創新；採用100%再生鋁合金製成的外露式輻條，經過陽極氧化處理，展現出深邃的色澤與細膩觸感，整體結構由19個精密CNC加工部件組裝而成，重量較標準方向盤減輕了400克。

方向盤上的按鍵佈局靈感源自F1賽車，將控制區塊清晰劃分，並經過測試車手反覆調校，確保每一次按壓都能獲得機械與聽覺回饋。

充滿儀式感的啟動體驗與智慧鑰匙

啟動Ferrari Luce本身就是一場充滿戲劇張力的儀式；車鑰匙採用首款專為汽車研發的Corning Fusion5玻璃製成，並嵌入了創新的電子墨水（E Ink）顯示幕；當駕駛者將這把如藝術品般的鑰匙插入中控台專屬底座時，鑰匙顏色會由黃轉黑，視覺上融入玻璃表面，同時喚醒儀錶板與控制面板，象徵著猛獸從沉睡中甦醒，瞬間點燃駕駛者的期待與熱情。

隨動式儀錶與極致工藝的視覺呈現

為了提供最佳的閱讀視野，Ferrari首次在量產車中採用了整合於轉向柱上的儀錶板設計；這組儀錶板由兩塊重疊的超薄OLED面板構成，能隨方向盤調整同步移動，確保資訊始終處於駕駛者的最佳視線範圍內。

透過與三星顯示的合作，面板上設計了獨特的開口與透明玻璃鏡片，創造出富有深度的3D立體視覺效果；顯示介面更採用了專屬客製化字體，結合義大利工程美學與經典品牌元素，確保資訊傳遞的清晰與優雅。

共享體驗的中控設計與Multigraph顯示儀

車艙中央的控制面板安裝於一個靈活的球形接頭上，螢幕可自由轉向駕駛或副駕，體現了共享駕乘樂趣的設計理念，其中最引人注目的莫過於整合其中的「Multigraph」多功能顯示儀，能搭載專利機芯與三枚獨立馬達，透過實體指針與數位介面的結合，提供時鐘、計時碼錶、指南針及彈射起步等多種模式，其運轉時的動態過渡效果，彷彿高級機械腕錶般精密，詮釋了Ferrari對於時間與速度的極致追求。

