iPhone升級iOS26打字狂卡？果粉實測：重抓「這個設定」瞬間變順

【記者趙筱文／台北報導】iPhone用戶近期陸續反映，只要升級到iOS26，打字時就會出現明顯卡頓、延遲，甚至常常選錯字、空格鍵失靈，就算重開機、重置鍵盤也沒太大改善，引發不少果粉哀號。

不過，近日有網友在社群平台分享，只要重新下載iPhone內建的「繁體中文辭典」，打字流暢度就能明顯改善，實測後也獲得大量果粉認證。

不少果粉表示，升級iOS26後輸入法「像中邪一樣」，打字時明明按對鍵，卻常被系統判斷成其他字母，導致選字錯誤率大增。過去常見的解法如重開機、重置鍵盤設定，對這波災情幾乎沒有幫助。直到有用戶發現，只要到設定中將「繁體中文辭典」取消勾選後重新下載，鍵盤立刻變順，分享後引發大量回響。實測過的果粉紛紛留言「真的差很多」、「選字變聰明了」、「終於不是我手壞掉」。

外媒先前也曾報導，iOS26更新後，不少iPhone用戶反映鍵盤輸入的錯字率與反應延遲問題明顯增加，包含選字判斷不準、輸入時有延遲感，影響整體打字體驗。辭典本身屬於iPhone鍵盤的學習型資料庫，負責自動修正與預測選字功能，若資料異常，可能影響整體輸入體驗。網友推測，重新下載辭典等同讓系統重新建立語言資料，因此改善效果特別明顯。

雖然蘋果官方尚未正面回應兩者是否存在直接關聯，但對於受鍵盤問題所苦的用戶而言，或許是一個值得一試的替代解法。

iPhone用戶可前往「設定」中的「辭典」，將「繁體中文（五南國語活用辭典）」取消勾選後重新下載。趙筱文攝

