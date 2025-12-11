iPhone取卡針二手價漲5倍 網傳「鉑金」材質

中國網路出現傳聞Iphone的取卡針材質是貴金屬柏金，傳聞一出讓取卡針身價暴漲。（圖／翻攝自@重慶觀點 抖音）





中國網路出現傳聞iPhone的取卡針材質是貴金屬柏金，傳聞一出讓取卡針身價暴漲，官網售價60元人民幣，二手回收價竟然漲到300元，合台幣約1300元，不過蘋果客服也澄清，取卡針是液態金屬，沒有屬柏金材質。

特別把iPhone取卡針拿去火烤燒到金屬都已經發紅，就是想知道取卡針是什麼材質。

中國民眾：「都說這個蘋果的取卡針是鉑金的，我們現在來測一下，結果出來了都是鐵啊，闢謠啊。」

還有民眾用專業儀器檢測為什麼會突然對取卡針材質感興趣？原來近來中國大陸傳出iPhone取卡針材質是貴金屬柏金，讓官網售價一根60元人民幣的取卡針身價突然暴漲，二手回收價竟然喊到300元人民幣，就是因為有柏金傳聞。

中國民眾：「鉑金的市場價格300多塊（人民幣）一克，那一個卡針，一克多所以賣300塊，還賣便宜了。」

中國網路新聞主播：「部分線下店鋪甚至出現庫存緊俏現象，有賣家稱自己知道蘋果取卡針不是真鉑金，但有信有人買。」

不過蘋果客服也回應取卡針是液態金屬材質，看來鉑金傳聞只是有心人刻意炒作，但也有人就是衝著蘋果招牌誤信謠言。

中國網紅：「1899（人民幣）買了一個布袋子，我是不是大冤種，iPhone Pocket兩個小大，一個是小size，一個是長size。」

之前蘋果推出手機袋也被諷刺一塊布居然要賣台幣近8千元，但還是吸引許多果粉搶購，其實不論材質或成本，重點是品牌價值，還是會有消費者買單。

