iPhone取卡針是鉑金？陸回收價炒到1300元...蘋果回應了

大陸蘋果官網售價60元人民幣（約265元新台幣）的iPhone取卡針，近期網路瘋傳使用「鉑金材質、回收價超過300元人民幣（約1326元新台幣）」，在大陸二手交易平台掀起投機熱潮。部分商家將其標價從80元至150元人民幣不等，價格遠超官方定價，但蘋果官方已明確否認相關說法。

陸網近日瘋船iPhone取卡針是鉑金材質。（圖／翻攝微博）

根據《封面新聞》報導，成都一家二手電子產品交易店的店員小張表示，最近許多人前來諮詢，「我們店裡就剩這最後一根了。」他指出，原本售價幾十元的蘋果卡針，近期在二手平台上價格翻倍。網路上有傳聞稱，蘋果手機附贈的取卡針材質特殊，是由昂貴的鉑金製成，回收價格遠超其官方售價。

廣告 廣告

對於相關傳聞，蘋果官方售後工作人員向記者明確表示，公司從未宣稱取卡針使用鉑金材質，也不清楚相關說法從何而來。蘋果官方客服也回應，不清楚回收價格的說法從何而來。

陸二手平台回收價炒到近300元人民幣。（圖／翻攝封面新聞）

從事貴金屬回收的業內人士表示，從未回收過所謂的「蘋果鉑金卡針」，「消費者帶來的這類卡針，我們只能當作普通金屬廢料處理。」該人士解釋，「液態金屬合金雖然性能優異，但並非貴金屬，沒有專門的回收價值。」

儘管蘋果官方已經澄清，但二手市場上的「鉑金卡針」交易並未立即降溫。一位在二手平台銷售「鉑金卡針」的賣家稱，自己知道不是真鉑金，但有人信有人買，「我知道這不是真鉑金，但網上都這麼說，而且真有人信、真有人買。這就是市場。」

延伸閱讀

MLB/王建民現身冬季會議 美日記者驚喜喊：洋基19勝王牌

WBC/西語老師不想打 多明尼加少一門重砲

WBC/中華隊唯一大聯盟投手 鄧愷威打不打還在評估