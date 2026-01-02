iPhone可以嗶進站了！手機就是悠遊卡 北捷1/3啟用QR乘車碼服務

記者蔡宥嫻、蔡宇智、SNG／台北報導

手機就可搭捷運，不過3日開始不用這麼麻煩，北捷推出多元支付功能，3日正式上路，未來民眾要進站可以使用手機，只要秀出QR乘車碼，就能用手機進站，另外率先開放信用卡的台新銀行，明日就能啟用。

以往搭捷運都只能購票或嗶卡進站。

進捷運站唯一選擇，就要刷悠遊卡或是進站購票，不過3日開始，閘門設定新版上路。

記者：「民眾進捷運站前，常常為了找一張悠遊卡，翻遍皮包都還找不到，不過現在不用這麼麻煩，明天北捷推出全新支付功能，只要一台手機就能嗶卡進站。」

廣告 廣告

北捷即將啟用手機進站。

民眾：「當然會很方便啊，就跟我們去日本用西瓜卡一樣，我們每個人隨身都不會忘了帶手機，所以是非常方便，很便民的事情。」

民眾：「如果真的忘記帶（悠遊卡）的話，會比較方便一點，就有一個備案。」

共有九家金融機構和八家電子支付平台支援。

手機就能當票卡，進站不再匆匆忙忙，3日起北捷開放使用QR乘車碼，共有17家業者上線，使用者得先下載乘車碼程式，其中Taiwan QR Code支援，包括台灣銀行、中華郵政等，9家金融機構，以及悠遊付、街口支付、全支付等8家電子支付業者，而使用QR乘車碼，雙北公車都通，其中三款程式各有不同回饋優惠，但通勤族要注意，也只有這三種APP，才享有轉乘優惠。

只有三種APP有優惠。

北捷站務處副處長黃皇憲：「我們預計在七月，就會全面開放國內外，所有信用卡來搭乘台北捷運。」

另外率先開放手機綁定信用卡進站的，是台新銀行信用卡，雖然不限卡種，但沒有轉乘優惠，至於網友最關心黑屏進站功能，北捷表示，預計7月將會連同其他家信用卡一起上路。

取代悠遊卡嗶卡進站，還是得先打開手機乘車碼，對準感應器，新版進站方式是否友善便民，三日上路就看通勤族評價如何。

更多三立新聞網報導

神還原！AI機器人現煮「蟹腳、牛肉」泰國MAMA泡麵 西門町快閃店飄香

百歲爸住院 兒照顧十幾年「出院時突不來了」！醫嘆：人生百態

590 張紙卡、1300 則留言 北車悼念牆完成最後任務

壽山猴「鑽轎車」搶食！童嚇壞尖叫 連感冒藥都喝

