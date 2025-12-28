iPhone地震警示比國家級快！ iOS 26.2開啟「這功能」才有

蘋果推出「增強安全提示」功能，只在 iOS 26.2 系統適用。（示意圖／翻攝自unsplash）

宜蘭外海昨（27）日晚間發生芮氏規模7.0強震，全台明顯有感，也有許多人收到國家級警報，不過有民眾發現，在「國家級警報」響起前，手上的 iPhone 已經先發出警示聲。對此，有網友分享，這其實是蘋果在最新 iOS 26.2 系統中推出的「增強安全提示」功能。

Apple 近日推出的「增強安全提示」功能可透過 Wi-Fi 與行動數據，即時接收地震、洪水等緊急資訊，該功能在提醒畫面與提示音，都與國家警報有明顯差異，讓使用者能清楚辨識來源。

「增強安全提示」還提供地震的預估震級、與使用者所在位置的距離，若使用者啟用「改善提示傳送」選功能，系統將以匿名方式回傳位置給 Apple，提升警示發送的即時性與準確度；Apple也強調，相關位置資訊只會用於即時判斷警報範圍，並不會被保存。

此外，iOS 26.2 也導入「雙級地震警示」機制，系統會依地震嚴重程度與距離，發送「預警警示」提醒民眾提前防護，或「重要」的行動警示，要求用戶立即採取避難行動，目前「增強安全提示」功能僅在美國與台灣開放，用戶必須升級至iOS 26.2或以上版本才能使用。

如何開啟iPhone「增強安全提示」功能

開啟「設定」點選「通知」欄目 點擊最下方的「增強安全提示」 開啟「地震警示」及「改進提示傳送功能」即可

開啟iPhone「增強安全提示」功能方式。（圖／翻攝自iPhone）

