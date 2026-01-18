iPhone容量不夠怎辦？1招免費多20GB 實測驚：真的有效

科技中心／游舒婷報導

大家多少都會遇到手機儲存空間不足的狀況，如果沒有預算升級手機，那就要刪除不需要的檔案。對此，有網友就在網路上分享超簡單的容量升級方法，僅需要短短幾分鐘的時間就能免費升級容量，不少網友實測後直呼有效！

該名網友在網路上分享一招升級iPhone儲存空間的方式，第一步到設定把日期與時間的自動設定關掉，再把西元年往後拉10幾年；接著打開飛航模式，等待1至2分鐘後，再回去把自動設定打開。

神奇的是，這樣做的結果竟然讓她的iPhone的儲存空間生出10至20GB的空間，她同時秀出截圖證實，可以看到一開始網友的儲存空間已經使用135.72GB，但操作後變成122.84GB，真的成功減少13GB。

看到這個結果的網友們也紛紛留言「少了32GB，謝謝分享」、「真的耶，我大概少了4G」、「少了11G 好神奇」、「好神奇…真的減少」。《三立新聞網》編輯也實測自己的手機，使用前是125.74GB，使用後變成105.77GB，少了整整20GB。

該名網友則提醒，開啟飛航模式後，手機建議放著不要使用任何功能，最好也不要拍照，否則照片日期會錯亂。此外，也有使用過的網友分享，雖然自己也有成功，但是後面手機使用上會有點卡，供想要嘗試的網友們參考。

