iPhone容量爆怎辦？內行用神招「瘦15GB」果粉實測超有效

手機容量常被各種App與系統資料佔用，一名女子分享iPhone快速清理儲存空間的小技巧，只要將「日期與時間」內的「自動設定」關閉，並開啟飛航模式1至2分鐘，再返回將「自動設定」開啟，即可釋放容量；《中時新聞網》實測後，清出15.08GB，貼文曝光後，不少果粉也跟著操作，手機可用容量增加，一票人直呼神奇。

原PO昨（17）日於Threads發文指出，iPhone快速釋放儲存空間的方法，到「設定」內的「日期與時間」將「自動設定」關閉，將西元年份調至未來十多年，接著開啟飛航模式1至2分鐘，再將時間恢復並開啟「自動設定」，手機就會自動瘦身，釋出10至20GB空間。

從原PO上傳的截圖可見，她256GB的手機原使用135.72GB，操作後使用容量降至122.84GB，共清出12.88GB。

《中時新聞網》編輯也實測，128GB容量的iPhone，原使用85.66GB，依照方法操作後，使用量降至70.58GB，共釋出15.08GB，照片及重要資料也未遺失。

貼文曝光後，不少果粉也跟著測試，有人甚至反覆操作兩次，手機容量仍有效瘦身，「多了5GB」、「真的耶，多了3GB可用」、「我又測試第二次，從287GB變282GB」、「多了8GB」、「為什麼，這是什麼原理」、「有變少耶！謝謝妳」、「從原本154.76GB，減少到146.06GB」、「多了11GB，好神奇」、「多了2GB能用」。

