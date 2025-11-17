iPhone容量一下就爆？4招教你刪除系統資料 一秒找回「儲存空間」
許多手機（特別是iPhone）常會出現「系統資料」（或稱System Data、Other、其他資料）占用越來越大的狀況，甚至動輒好幾GB，而究竟該如何清除沒用的資料，增加手機容量？《鏡報新聞網》編輯整理出4大方法，教你一秒找回儲存空間。
一名網友在Threads上貼出照片並表示，自己今（17）天看到國外有好心人分享，如何刪除龐大的iOS系統資料，他實測發現非常有效！步驟很簡單，首先，把手機開飛航模式，並到時間設定把日期調整為1年後（2026/11/18），往後的日期都可以，等待2分鐘後調回時間，最後再關閉飛航模式即可。
此文一出，許多網友都立馬嘗試，結果真的清出空間，紛紛狂讚「謝謝大大你拯救了我瀕死的手機，一次清出10G啊啊啊！」、「超誇張！iPhone 14從23.81變成4.09G，時間改往後一年而已」、「太神奇！iPhone 14實測降了17G（時間改往後2年），試過很多方式都沒用，太感謝了」、「17pro親測有效」；不過也有人直指「我幾年前就試過了，但重新開機沒多久就恢復了，有人重開機沒恢復的？」
系統資料佔用過多空間怎麼辦？「四方法」教你找回手機容量
當 iOS 系統資料佔用過多空間時，可以嘗試清除 App 快取、清空 Safari 瀏覽記錄、刪除訊息附件、啟用「卸載未使用的 App」等方法，若問題持續存在，可嘗試重置網路設定，或將日期手動調整為1個月後再調回，以重置「系統資料」大小。
方法一：清除快取與暫存檔
Safari 暫存檔：前往「設定」>「Safari」>「清除瀏覽記錄和網站資料」。
App 快取：部分 App（如 LINE）提供內建的快取清理功能，可從 App 的設定中清除。對於其他佔用空間大的 App（如 Facebook、Instagram），可以考慮刪除後再重新安裝，以清空所有暫存數據。
方法二：清理不必要的檔案
訊息附件：前往「設定」>「訊息」>「保留訊息」，改為「30 天」，讓系統自動清理過期訊息和附件。
下載媒體：檢查「Apple TV」或「Podcast」等 App 中的已下載內容並刪除。
iCloud 照片：若 iCloud 空間不足，可能會影響照片的同步和本機照片的空間釋放，建議檢查 iCloud 空間並釋出部分容量。
照片App：刪除「最近刪除」相簿中的照片和影片。
方法三：調整設定以減少空間佔用
自動卸載未使用的 App：前往「設定」>「App Store」並啟用「卸載未使用的 App」功能。
重置網路設定：前往「設定」>「一般」>「移轉或重置 iPhone」>「重置」，選擇「重置網路設定」。這會清除 Wi-Fi 密碼和網路相關設定，但能幫助釋放部分系統資料。
方法四：重置系統資料（僅供參考，操作需謹慎）
手動調整日期：前往「設定」>「一般」>「日期與時間」，關閉「自動設定」，將日期手動調整為一個月後，然後回到「iPhone 儲存空間」頁面，觀察「系統資料」是否變小。
立即復原日期：完成上述步驟後，請務必將日期調回正確的「自動設定」狀態。
