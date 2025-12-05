iPhone拉貨旺季結束 大立光11月營收降至53億元 12月營收續躺平

圖為大立光董事長林恩平。

隨著iPhone新機鋪貨旺季已過，大立光11月營收下滑至53.03億元、月減16％，也比去年同期衰退12％，營收回到7月新款iPhone用鏡頭剛開始交貨的水準。累積前11月營收為555.1億元，年增3％。大立光預期，12月拉貨動能跟11月差不多。

大立光執行長林恩平在日前法說會時表示，就出貨總量來看，今年下半年與去年差不多，他也預期，手機業者發展多時的可變光圈等高階新規格，明年可望導入新款手機中。



