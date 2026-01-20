最近有網友在 Threads 上分享，自己用 iPhone 的「捷徑」設定一個超實用的小功能，讓手機每天固定在下午兩點，自動把鈴聲調整到 40%，再也不用怕在上班或開會時突然全場震動，他只是順口問了一句，大家還有沒有更推薦的捷徑用法，結果這串討論直接炸出一堆大神，很多人看完留言，只想跪下，大喊「我們真的是用同一支 iPhone 嗎？」

iPhone捷徑原來可以這樣用！Threads 網友分享神級自動化設定

(圖片來源：Apple)

捷徑簡直是平行宇宙！

留言區裡各路高手紛紛現身，有人分享自己做了一個記帳捷徑，每次消費完一按，金額就直接記進 Excel，有人每天固定時間自動傳訊息關心爸爸吃飽沒，還有人設定男友一打開手遊，Line 就會自動通知「進入遊戲中，請勿打擾」，等遊戲關掉再補一句「開放吵鬧」（這真的超級可愛）網友們一邊抄作業一邊哀號，「我是不是根本沒學會怎麼用 iPhone？」還有人說，「我是把 iPhone 用成 Nokia 嗎？」（ Nokia 不排除提告）

(圖片來源：Apple)

捷徑其實就是懶人神隊友！

事實上，大家可以把 iPhone 內建的「捷徑」想成一個指令集合，依照你平常的使用習慣，把要一直點、一直切、一直找的流程全部排好，只要按一次，就能一次完成，像是定時調音量、切換睡眠模式、傳固定訊息，甚至可以搭配 Siri 用一句話啟動，手機不只是聽你指令，而是真的開始照你的生活節奏在跑，變成你的主動助理

新手也能馬上上手的修圖捷徑

嘻嘻在這邊也奉上自己常用的捷徑，很適合跟我一樣常修圖的人～而且如果你是第一次碰捷徑，其實從最日常的事情開始就好，像我設的是修圖，打開捷徑 App，新建捷徑，在捷徑分頁新建捷徑，加入「選取照片」，再加入「打開 App」，選擇美圖秀秀，命名成「美圖秀秀修圖」，之後點擊下方的分享圖示，再把捷徑加入主畫面，之後只要在桌面一點，選照片，立刻進修圖流程，完全不用再翻半天找 App，嘻嘻認證，真的省下超多時間的啦～

固定時間自動傳訊息，孝順也能自動化

打開捷徑 App →「自動化」分頁 新增「一天中的時間」（下午3:30） 加「傳送訊息」（爸、內容：「爸記得玩情勒鳥」） 關「執行前詢問」、勾「立即執行」、關通知

不過要注意的是，設定過程中，你可能會發現系統會多跳出一次，問你要不要「用訊息格式傳送」，其實這一步並不是多此一舉，而是 iPhone 在幫你確認，這段你打好的文字，最後是要拿來傳訊息，而不是存成備忘錄、寄 Email，或丟給其他 App，因為在捷徑裡，文字本身沒有用途，必須指定一次它要用什麼方式送出去，但只需要設定當下點選一次，之後每天跑自動化時，它就會記得這個指令路徑，直接秒發送！

Apple Intelligence 加持 捷徑大升級

如果你的 iPhone 已經更新到 iOS 18 以上，如果你的 iPhone 已經升到 iOS 18，捷徑裡會多一些能幫你整理內容的新功能，像是把長文抓重點、處理文件；升到 iOS 18.1 之後更實用，可以直接幫你把 PDF 摘要好，會議也能錄音直接整理成重點，以前捷徑是幫你少按幾下，現在是幫你先把事情處理一半

小結

以前我們都覺得捷徑很難，所以很少動手去設捷徑，但其實現在真的很簡單哦～只要設定好放在桌面，就可以讓你的日常操作自動化，只要動手試一試，就會發現自己太晚使用到這個方便的功能～手機直接無痛大升級！

