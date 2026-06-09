iPhone改變人類繁衍模式？128國研究曝驚人趨勢 年輕人不想生

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研究指出，智慧型手機與社群媒體普及後，年輕人面對面社交、約會及性生活頻率下降，可能成為全球出生率下滑的重要因素之一。（示意圖／Pixabay）

少子化元凶竟是iPhone？高房價、低薪、育兒成本飆升，長年被視為全球少子化危機的主要原因，但如今有學者提出另一個顛覆性的觀點：智慧型手機可能正在改變人類的戀愛、性生活甚至繁衍模式。根據《紐約時報》（The New York Times）與《法國24》（France 24）報導，多項最新研究發現，自2007年蘋果（Apple）推出首款iPhone後，美國及全球多國出生率開始加速下滑，部分研究甚至推估，美國當年出生率跌幅中最高近一半可能與智慧型手機普及有關，引發學界熱烈討論。

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《紐約時報》指出，美國米德伯里學院（Middlebury College）經濟學家凱特琳邁爾斯（Caitlin Myers）與學生艾齊基爾胡珀（Ezekiel Hooper）分析iPhone早期銷售數據時發現，智慧型手機普及速度較快的地區，出生率下降幅度也更加明顯。

由於2007年iPhone上市初期僅能透過AT&T電信網路使用，因此研究團隊利用各地AT&T基地台覆蓋差異進行比較，藉此觀察智慧型手機普及與出生率變化之間的關聯。結果顯示，2007年至2011年間，美國出生率下降幅度中，最高可能有近50%與智慧型手機擴散有關，其中15歲至24歲族群受到的影響最為顯著。

不只美國出現類似現象。另一項由美國辛辛那提大學（University of Cincinnati）經濟學家赫南莫斯科索－博埃多（Hernan Moscoso-Boedo）與納森哈德森（Nathan Hudson）主導的研究，分析全球128個國家的人口資料後發現，當智慧型手機與4G高速行動網路開始普及後，各國青少年與年輕族群的生育率幾乎同步出現加速下滑趨勢。

美國、英國、澳洲最早受到影響，法國、波蘭等歐洲國家緊隨其後，墨西哥、摩洛哥、印尼等新興市場國家也出現相同變化。研究更發現，網路普及速度越快的地區，出生率下降幅度往往越大。那麼手機究竟如何影響生育率？研究人員認為，關鍵不在手機本身，而在於它徹底改變了人們建立親密關係的方式。

過去青少年與年輕人會透過校園活動、聚會、社團或約會認識對象，但智慧型手機普及後，大量休閒時間轉移到社群媒體、短影音、串流平台與線上遊戲。越來越多年輕人待在家中滑手機，面對面互動機會減少，戀愛、約會與性生活頻率也同步下降。部分研究甚至發現，美國青少年近年性行為比例已降至數十年來最低水準。

此外，智慧型手機也讓避孕知識、性教育資訊及相關醫療服務更容易取得，可能降低非預期懷孕機率。另一方面，社群媒體長期充斥理想化生活、財富展示與成功案例，容易讓年輕世代對婚姻、養育子女及未來經濟能力產生更大焦慮。芬蘭人口學家安娜羅特基爾希（Anna Rotkirch）便指出，重度使用社群媒體與親密關係品質下降之間可能存在關聯，進而影響人們建立穩定伴侶關係的能力。

不過，《紐約時報》也強調，相關研究雖然引起廣泛關注，但目前仍無法證明智慧型手機與出生率下降之間存在絕對因果關係。許多人口學家認為，少子化仍受到房價高漲、經濟不確定性、女性教育程度提高、晚婚晚育及育兒成本增加等因素影響。智慧型手機更可能是一種「加速器」，讓原本已經存在的少子化趨勢進一步惡化，而非唯一元凶。

目前全球已有超過三分之二國家的總生育率低於人口替代水準2.1，許多國家正面臨人口老化、勞動力不足與社會福利負擔加重等問題。當智慧型手機已成為現代人生活不可或缺的一部分，科技究竟是在改變人類生活，還是在改變人類繁衍方式，也成為學界持續追蹤的重要課題。

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