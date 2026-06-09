iPhone改變人類繁衍模式？128國研究曝驚人趨勢 年輕人不想生
少子化元凶竟是iPhone？高房價、低薪、育兒成本飆升，長年被視為全球少子化危機的主要原因，但如今有學者提出另一個顛覆性的觀點：智慧型手機可能正在改變人類的戀愛、性生活甚至繁衍模式。根據《紐約時報》（The New York Times）與《法國24》（France 24）報導，多項最新研究發現，自2007年蘋果（Apple）推出首款iPhone後，美國及全球多國出生率開始加速下滑，部分研究甚至推估，美國當年出生率跌幅中最高近一半可能與智慧型手機普及有關，引發學界熱烈討論。
《紐約時報》指出，美國米德伯里學院（Middlebury College）經濟學家凱特琳邁爾斯（Caitlin Myers）與學生艾齊基爾胡珀（Ezekiel Hooper）分析iPhone早期銷售數據時發現，智慧型手機普及速度較快的地區，出生率下降幅度也更加明顯。
由於2007年iPhone上市初期僅能透過AT&T電信網路使用，因此研究團隊利用各地AT&T基地台覆蓋差異進行比較，藉此觀察智慧型手機普及與出生率變化之間的關聯。結果顯示，2007年至2011年間，美國出生率下降幅度中，最高可能有近50%與智慧型手機擴散有關，其中15歲至24歲族群受到的影響最為顯著。
不只美國出現類似現象。另一項由美國辛辛那提大學（University of Cincinnati）經濟學家赫南莫斯科索－博埃多（Hernan Moscoso-Boedo）與納森哈德森（Nathan Hudson）主導的研究，分析全球128個國家的人口資料後發現，當智慧型手機與4G高速行動網路開始普及後，各國青少年與年輕族群的生育率幾乎同步出現加速下滑趨勢。
美國、英國、澳洲最早受到影響，法國、波蘭等歐洲國家緊隨其後，墨西哥、摩洛哥、印尼等新興市場國家也出現相同變化。研究更發現，網路普及速度越快的地區，出生率下降幅度往往越大。那麼手機究竟如何影響生育率？研究人員認為，關鍵不在手機本身，而在於它徹底改變了人們建立親密關係的方式。
過去青少年與年輕人會透過校園活動、聚會、社團或約會認識對象，但智慧型手機普及後，大量休閒時間轉移到社群媒體、短影音、串流平台與線上遊戲。越來越多年輕人待在家中滑手機，面對面互動機會減少，戀愛、約會與性生活頻率也同步下降。部分研究甚至發現，美國青少年近年性行為比例已降至數十年來最低水準。
此外，智慧型手機也讓避孕知識、性教育資訊及相關醫療服務更容易取得，可能降低非預期懷孕機率。另一方面，社群媒體長期充斥理想化生活、財富展示與成功案例，容易讓年輕世代對婚姻、養育子女及未來經濟能力產生更大焦慮。芬蘭人口學家安娜羅特基爾希（Anna Rotkirch）便指出，重度使用社群媒體與親密關係品質下降之間可能存在關聯，進而影響人們建立穩定伴侶關係的能力。
不過，《紐約時報》也強調，相關研究雖然引起廣泛關注，但目前仍無法證明智慧型手機與出生率下降之間存在絕對因果關係。許多人口學家認為，少子化仍受到房價高漲、經濟不確定性、女性教育程度提高、晚婚晚育及育兒成本增加等因素影響。智慧型手機更可能是一種「加速器」，讓原本已經存在的少子化趨勢進一步惡化，而非唯一元凶。
目前全球已有超過三分之二國家的總生育率低於人口替代水準2.1，許多國家正面臨人口老化、勞動力不足與社會福利負擔加重等問題。當智慧型手機已成為現代人生活不可或缺的一部分，科技究竟是在改變人類生活，還是在改變人類繁衍方式，也成為學界持續追蹤的重要課題。
看更多 CTWANT 文章
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
扯！為慶祝生日竟放生14袋蛇 當地村民嚇壞
離了洗錢夫後2／為夫擋子彈重創事業！孟耿如離婚黃子佼淡出演藝圈
其他人也在看
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
業賣股賺錢別忘「這筆稅」要繳！少做一動作恐補稅44.8萬 國稅局說話了
[FTNN新聞網]實習記者盛琳／綜合報導AI產業帶旺台股，不少企業也利用閒置資金進場投資，盼替公司增加收益。不過南區國稅局提醒，營利事業出售國內有價證券所...
台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修
台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。
台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣
台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣
新／14年戀情畫下句點！崔秀英、鄭敬淏證實分手 退回同事關係
震驚！少女時代成員秀英、演員鄭敬淏愛情長跑14年，今（9）日被眼尖粉絲發現IG互相取消關注，根據韓媒報導，秀英方面回應證實，倆人14年的感情已經畫下句點。
情斷3年孫綻！米可白近況曝光 突公開「全新喜訊」：無比感動
女星米可白近幾年從兒童台姐姐轉型成為演員，精湛演技讓她榮獲金鐘獎的肯定，至於感情方面，日前雖然宣布分手交往三年的孫綻，不過米可白積極調整生活步調，今也分享即將加入劇組的好消息。蔡佩伶報導
工地主任傷勢曝！搜救員下馬太鞍溪「每步耗1分鐘」泥濘中突圍救出他
花蓮山區大雨60歲的鄧姓工地主任昨天（8日）下午遭湍急溪水沖走後失聯，當晚呼救才被發現，直到今天（9日）清晨4時39分將人救出送醫；經救治醫院也對外說明，鄧男全身有擦傷跟挫傷，腦部受到撞擊，有一點腦出血，將安排住院觀察。
折疊傘壞了別急著換新！達人用「1生活小物」免花錢就能修好：超牢固
近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台連日降下雨彈，雨傘也成為外出必備用品。不過許多人面對折疊傘損壞時，往往選擇直接丟棄、重新購買，其實傘壞了不一定要急著換新。家事達人陳映如近期分享折疊傘修繕DIY小技巧，透過簡單巧思，就能讓舊傘重獲新生。
綠爆！養5年兒子竟是小王的 人妻瞎辯「醫生逆推」法院打臉判賠98萬
高雄男子小蔡（化名）與交往10多年的女友小雪（化名）於2020年步入禮堂，婚後小雪產下一子，小蔡也悉心養育5年多，未料，隨著孩子漸漸長大，小蔡發現兒子的五官、長相與自己完全不像，心中疑慮日深，於是決定帶孩子前往醫院進行DNA血緣鑑定。報告出爐後，證實兩人毫無血緣關係，讓小蔡驚覺自己綠雲罩頂，憤而向法院訴請「確認親子關係不存在」，並向妻子求償精神撫慰金及扶養費共108萬元。
AI供電點火！「電源供應器大廠」股價帶量翻紅 5月營收受關注
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導台股今（9）日跌深反彈，加權指數開高走高，開盤漲184.84點至43687.62點，截止上午12點30分，盤中最高暫報44715.33點，上漲...
雨天不怕鞋子濕掉！她買「1便宜神器」踩水坑也全乾 眾讚：真的方便
近來受到鋒面及西南氣流影響，全台天氣不穩定，大雨來得又急又快，不少區域也出現積淹水狀況，不少人最怕鞋子會濕掉發臭。但近來有網友透露，自己在雨天著急買了一組鞋套，本來不抱期待，殊不知防水能力超好，踩進水坑也不怕濕掉。文章曝光掀起討論。
戒澱粉幾乎沒瘦！醫換「馬鈴薯放涼吃」一個月驟降3公斤
一名50歲上班族體重逼近百公斤，同時患有高血壓與蛋白尿，為甩肉幾乎完全拒絕碳水化合物，苦撐半年卻僅減去2公斤，還出現疲倦、臉色蠟黃及下肢嚴重水腫等症狀。腎臟科醫師洪永祥找出飲食盲點後，建議其將午餐白飯替換為帶皮蒸熟後放涼的馬鈴薯，短短1個月便成功減重3公斤，精神與氣色同步獲得改善。
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然
吵架先別惹！3星座女堪稱「冷戰天花板」！天蠍氣場直接壓制，「這位」越不理你、越讓另一半先低頭
有些女生一吵架就忍不住想把話講清楚，甚至巴不得當天就和好；但也有一種人，一旦進入冷戰模式，是真的可以安靜到讓你開始懷疑人生。她們不是不在乎，也不是沒有情緒，而是太清楚感情裡誰先亂、誰就容易輸。與其苦苦
流量婆媳1／小Call揪婆婆拍片創「百萬流量」！公開毛遂自薦搶商機
小Call在文中坦言：「現在大家都很少看電視了，所以我想要來脆上宣傳我自己。」她透露，近期與婆婆毛毛姐嘗試了許多家庭與婆媳相處的影片創作，成功在網路上凝聚了一群女性觀眾。雖然流量表現不錯，但看著合作信箱，讓她忍不住發問：「廠商爸爸媽媽是不是還沒看到我們？」事...
不只美食！台灣「這日常」讓英國人傻眼：世界觀洗牌 眾人見1細節笑翻
台灣不僅擁有眾多美食，便利又高效率的生活環境，也讓不少外國人留下深刻印象。一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，意外受到巨大文化衝擊，貼文曝光後，引發網友熱議。
胡瓜生日禮物收紅色法拉利！驚人天價曝光 「要價2000萬起跳」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導「鑽石舞台之夜」演唱會將於今年9月26日、27日回到TICC開唱，胡瓜、康康、賴慧如、胡盈禎、翁立友、曾心梅、蔡秋鳳、Luxygi...
新竹氣爆4秒至少炸11次！車輛噴飛對街 民眾嚇喊：以為是砲彈
新竹市今（9）天凌晨發生氣爆事件，疑似是便當店瓦斯外洩，短短4秒內至少狂炸11次，巨大威力把整棟建築炸出一個大洞，整條街道滿目瘡痍，隔壁一對麵包店夫婦，在睡夢中被震碎的外牆壓住不幸死亡。驚天爆畫面曝光
台灣芒果超強？這國居民買當地「無化學添加款」嘆：都沒味道
夏天到了，芒果產量也漸漸增多，台灣的愛文、金煌芒果不少人吃過後稱讚鮮甜。而印度也有產芒果，日前當地女子買了10公斤回家吃，這批芒果號稱天然、不含化學物質，外觀也漂亮，但她吃了後發現「一點味道都沒有」，回去找攤商反映，對方馬上退錢，讓她發文質疑當地農場的品質，以及主打「有機」的行銷標語。