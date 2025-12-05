iPhone旺季結束不怕 有AI伺服器出貨撐盤 鴻海11月營收8443億、寫史上次高

圖為鴻海董事長劉揚偉。

iPhone拉貨旺季結束，不過在AI伺服器機櫃與其相關零組件出貨成長帶動下，鴻海11月營收仍創下8443億元的單月歷史次高，僅比10月的歷史新高下滑5.7％，年增率則為25.5％，前11月累積營收達7兆2369億元、年增16.6％。鴻海表示，第四季AI機櫃需求持續上升，營運能見度優於10月。

iPhone拉貨潮通常在10月創下高峰、11月開始下滑，也讓以往鴻海11月營收月減率常呈現雙位數百分比衰退，2024年11月營收月減率高達16.4％、2023年11月營收月減率亦有超過12％，2022年11月衰退幅度更衝上29％。不過，今年在AI伺服器機櫃與相關零組件消弭iPhone拉貨下滑影響下，11月營收月減率僅有5.7％，是近年來最佳成績。

鴻海也指出，11月元件及其他產品受主要業務零組件拉貨推動，比上個月呈顯著成長，電腦終端拉貨動能穩定，整體約略持平，雲端網路中的AI機櫃出貨持續成長，但因交易模式與其他產品影響，同樣與上月大致持平。

對照去年同期，鴻海表示，四大產品在今年11月的表現，雲端網路及元件及其他兩大類別皆強勁成長，消費智能則因匯率因素，與去年11月大致持平，電腦終端則呈現小幅衰退，從今年前11個月的角度來看，雲端網路與元件及其他兩類別依舊維持強勁成長動能，電腦終端與消費智能則約略持平。



