iPhone更新害慘！FaceTime1小時繳6千元

最新iOS系統更新引發震驚問題！原本免費的FaceTime竟變成高額電話費，民眾不知情下慘遭電信帳單「暗算」，有人一小時通話就被收取6000元！專家指出，問題出在更新後設定回復原廠狀態，導致FaceTime自動選擇「行動網路」通話，而非免費的網路通話。3C達人提醒，更新後務必檢查相關設定，避免不必要的費用支出！

有民眾表示手機更新後，沒有注意到設定變更，導致原本免費的FaceTime變成一般通話，計算在話費內。（圖／TVBS）

一位L先生分享了自己的慘痛經驗，他表示在與前任分手的痛苦之外，還收到了5700元的電信帳單，其中「他網行動」國內通話費高達4672元，全是因為與前任的FaceTime通話所致。L先生感到非常訝異，強調這種狀況是在更新iOS26之後才出現的，導致原本以為是免費的FaceTime通話，實際上變成了每通可能要花費數百元的行動電話。

L網友表示，事後收到電信話費的時候，才驚覺暴增好幾千元。（圖／L網友提供）

3C達人Tim哥解釋，這個問題與設定有關。他提到他的妻子注意到通話聲音變了，不再是以前透過Wi-Fi撥打FaceTime的聲音，而是像電話鈴聲。他指出目前iOS26出現這種狀況，而iOS18則沒有。另一位3C達人壹哥則解釋，這項設定的目的是讓只想使用FaceTime應用程式的用戶，即使對方使用安卓手機或沒有網路，也能自動切換到SMS通話。

3C達人壹哥表示，FaceTime有許多限制，包含如果沒有網路，或者是打給安卓用戶的時候，就會轉變成一般通話模式。（圖／TVBS）

辨別是否使用FaceTime或行動電話有幾種方法：一是查看螢幕上方的標示，顯示「FaceTime」或「行動電話」；二是聽通話聲音，雖然都是嘟嘟聲，但音調不同。此外，專家提醒，系統更新後還有另一個需要注意的設定：iCloud透過行動網路備份功能。這個功能預設是開啟的，但會消耗大量行動數據，對沒有吃到飽方案的用戶影響很大，建議關閉此功能，等連接Wi-Fi時再進行備份。

手機也會顯示現在使用的是FaceTime或者是行動電話，甚至連通話鈴聲都不一樣。（圖／TVBS）

雖然手機設定只是簡單的按鈕操作，但一個設定沒開或沒關，可能導致網路用量暴增或驚人的電話費。建議所有iPhone使用者在系統更新後，務必檢查相關設定，避免不必要的費用支出。

