iPhone更新設定變了！打FaceTime少1步驟「電話費暴增變5700」 眾人驚：好險有看到

一名網友分享，手機iOS更新後設定變了，習慣「FaceTime」講電話卻沒有留意，導致必須支付大筆電話費。（示意圖，pixabay）

Apple內建的視訊通話App「FaceTime」使用網路連線，若在有wi-fi或網路吃到飽的情況下，通常可以直接爽用而不用額外支付電信費用。然而最近有一名網友在社群分享，因為用iOS升級後設定變了，習慣「FaceTime」講電話卻沒留意到，結果電話帳單竟然暴增到將近5,700元，讓他才剛分手又得噴錢。這篇貼文意外釣出一票苦主，也有人慶幸直呼還好有看到這一篇。

近日一名網友在Threads分享，才剛和前任分手，又因為和前任用FaceTime講電話，隔月收到電信帳單發現，加上原本的月租費599元，總共要付將近5,700元。原po本來還想打電話給電信公司，後來才發現原來是自己手機設定沒有條好，在預設通話App的選項，從FaceTime語音變成了行動網路通話。

原po進一步解釋，FaceTime本身不用錢，他原本從通話紀錄那邊習慣性回撥，都是會以FaceTime撥出，但在iOS系統更新到26之後，回撥卻變成一般電信回撥，才導致這次的悲劇發生，提醒大家要記得去更改預設App。

FaceTime預設通話記得變更。

貼文引發許多網友熱烈討論，也有其他苦主現身直呼「你不孤單」，有人提到，有次和媽媽FaceTime很開心，不小心打了跨國電話，60分鐘被收了6,000元，還有人說終於找到之前網路費快2,000元的原因；也有同樣發現這個月電話費暴增的網友，直呼不解為何手機更新後會改掉這個設定，好險有看到這一篇。

