iPhone用戶快檢查！LINE「通話沒聲音」竟是防詐App害的 解方曝光

LINE是許多人日常必備app，近期卻有網友反映通話功能出現異常的情況，重新安裝程式或切換網路也沒用。對此，來電辨識防詐App「Whoscall」官方證實，問題來源是「自動網站檢查」功能，經維修後目前已恢復正常使用。

Threads上出現多則關於LINE通話沒聲音的貼文，有網友指出，LINE通話5-10秒後就完全沒聲音，對方也聽不到，他嘗試將手機重新開機、LINE卸載再安裝都沒用，而貼文底下也釣出許多iPhone使用者，紛紛表示之前有相同經歷，引發網友熱烈討論。

網友指出，疑似是防詐程式Whoscall的 「自動網站檢查」功能所致，關閉該功能就能正常使用。而Whoscall官方也在社群發文證實，說明此次版本主要改善自動網站檢查功能，修復可能使LINE通話品質受影響，目前團隊已修復完畢，建議iOS用戶至App Store更新修復版，並重新開啟自動網站檢查功能，完成設定，就可正常使用。

