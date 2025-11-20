iPhone用戶注意了！LINE傳讀取異常災情，官方曝1招解決卡頓，若遇使用問題這管道求助最快
LINE是不少民眾每天都會使用的通訊軟體，但近期卻有蘋果用戶反應，在使用LINE時明顯感受到卡頓，並向官方反應。 LINE於周二（11/18）在支援中心回覆，關於iOS版LINE問題已於最新版本（iOS版LINE應用程式 15.18.0）修正完畢，請用戶升級LINE應用程式，並使用最新版本。
iPhone用戶注意了！LINE傳「讀取異常」災情
近期有不少iPhone用戶反應，因為工作及生活需求每天都會打開通訊軟體LINE，但近期打開LINE應用程式，開啟「設定」、「支援中心」後，畫面經常會長時間顯示「讀取中」並卡住，點選左上方的按鈕也無法順利返回上一頁，讓不少使用者相當困擾。
官方呼籲iOS用戶盡早更新
對此，LINE官方於支援中心發布通知，已針對iOS版本LINE應用程式未滿15.18.0版本中所發生的狀況進行調查，發現若iOS用戶的LINE版本低於15.18.0，就會發生卡頓的問題。
目前iOS版本LINE支援中心的問題已經進行排除，並修正完畢。呼籲有遇到狀況的iOS用戶將LINE應用程式更新，並使用最新版本。
▲LINE針對iOS版本LINE應用程式問題發布通知。（圖／擷取自 LINE應用程式）
若遇應用程式問題怎麼辦？一管道迅速求助
LINE官方提醒，若使用LINE應用程式時發生任何問題，可打開LINE應用程式，點選設定「設定」、進入「支援中心」，可依序查看QA問答查看是否能進行問題排查，或是輸入關鍵字後點選搜尋按鈕。
若確認支援中心的說明後仍無法排除問題，用戶可以透過「與我們聯絡」填寫表格來函諮詢，客服中心將在數小時至數日之內進行答覆。
▲若有使用上的疑問，可開啟LINE應用程式，點選設定→支援中心→與我們聯絡。（圖／擷取自 LINE應用程式）
