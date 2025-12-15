iPhone用戶爆災情！匯入安卓照片竟出現「詭異紅色」 修復方法曝
科技中心／張尚辰報導
近期有部分iPhone用戶發現，若將相簿中的照片放大檢視，畫面會自動被套上一層「紅色濾鏡」，但在縮圖或一般瀏覽情況下則顯示正常。對此，外國科技媒體指出，只要將受影響的照片點擊「編輯」→「還原」，即可移除紅色濾鏡。
不少iPhone用戶也在國外論壇Reddit上反映，當在相簿中開啟由安卓（Android）裝置傳送過來的照片並放大檢視時，整張照片會被紅色濾鏡覆蓋，但一旦恢復正常大小，畫面又會恢復原狀，情況相當詭異。
對此，外媒《9To5Mac》分析，這種現象可能與圖片內的ICC顏色設定檔有關。由於出現紅色濾鏡的照片多為非iPhone手機拍攝，推測可能是iOS「照片」應用程式在解讀嵌入式顏色設定檔時出現問題。
《9To5Mac》也提供一個暫時性的解決方法供用戶參考，只要將出現紅色濾鏡的照片點擊「編輯」，再選擇「還原」，即可讓照片恢復正常顯示。
