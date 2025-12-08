iPhone用戶等到了！ 北捷啟用QR乘車碼開放時間曝光 信用卡再等等

隨著2026年的到來，通勤族的「嗶」卡體驗將迎來重大升級！悠遊卡公司宣布整合旗下資源，全面提供多達六種支付選擇；從2026年1月起，不僅QR Code乘車碼應用範圍擴大，「信用卡乘車」也正式進入測試階段，預計2026年7月正式到來。

QR Code 擴大支援、信用卡乘車將展開測試

自2026年1月起全線開通QR Code「乘車碼」，將支援雙北捷運、桃園捷運以及台中 捷運、台鐵、公車、YouBike等路線，還可線上購買TPASS定期票，習慣使用手機掃碼的民眾，未來搭車也能輕鬆掃碼上車，不再受限於實體卡片。



另外，針對不想為了搭車多帶一張卡的民眾，業者將展開為期六個月的「信用卡乘車」上線測試；若測試進展順利，2026年7月將全面開放所有銀行信用卡及蘋果手機（iPhone）的ECP功能，屆時無論是拿信用卡或iPhone，都能直接感應過閘門。

六大支付方式一次看，穿戴裝置也能通

悠遊卡公司也陸續與三星推出 Samsung Wallet 悠遊卡、與中華電信合作電信悠遊卡、與 Garmin 發表手錶悠遊卡、並攜手小米推出「超級悠遊卡」手環，搭配悠遊付的「嗶乘車」與「乘車碼」服務，持續擴大支付應用版圖。

SuperCard用戶獨享，加值回饋最高 5%

針對使用「超級悠遊卡（SuperCard）」的用戶（包含實體卡與小米手環版），悠遊卡公司祭出高額現金回饋優惠；用戶只需透過悠遊付App首頁的「悠遊卡加值機」功能隨時為卡片加值，即可享筆筆最高享3%回饋、週五會員日再享2%回饋，最高可獲得5%的現金回饋。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）