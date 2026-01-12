iPhone自動選字卡頓又亂選 網實測「1招」秒解決

有網友近日使用iPhone打字時，對輸入法的自動選字感到不流暢，試過許多方式也未改善，直到他亂按發現「1招」，順利解決此情形，一票網友實測過後也直呼有用。

網友分享解決 iPhone 打字卡頓、選字亂選的方法。（示意圖／取自pexels）

一名網友在Threads發文提到，iPhone輸入法的自動選字最近似乎「變很笨」，不像以前這麼流暢，他爬了許多文章也問過AI，不外乎都是叫他重開機、重置鍵盤，但問題依然沒有解決。直到他從設定裡面亂按，居然找到解決方法，傳給親朋好友對方也實測相當有感。

原PO分享，進入iPhone的設定內，點進去一般再按辭典，接著選擇繁體中文後會開始下載，下載完出現打勾圖案就可以了。文章曝光後，不少人也紛紛實測，並留言「每次打字都有自己的想法，爬文也找不到解決辦法，感謝真的順暢很多」、「本日學到最受用的知識」、「原來不是我手壞掉，是大家都一樣一直被鍵盤搞」。

還有網友表指出，「謝謝分享！ 我發現我都勾了，但我最困擾的就是自動選字區常常會有不雅詞彙，我以為整套都是演算法在訓練（可見繁中使用者）然後，我發現了有一個Apple辭典有打勾，我把它拿掉之後發現他選字的素質變好了」。

此外，也有網友分享替代文字妙招「像我非常常打『哆啦A夢』這個詞，但是要選字換鍵盤非常麻煩，可以用替代文字功能，新增快捷字典，例如我只要鍵盤打ㄉㄌ，他就會跳掉出『哆啦A夢』讓你選，設定『ㄉㄓ』就會跑出你落落長的地址」。

