iPhone自動選字狂錯！他曝「1神招」變超順 千人實測：大救星

生活中心／朱祖儀報導

有些人覺得iPhone自動選字變笨了。（示意圖／資料照）

iPhone自動選字功能非常方便，但有時候不小心打太快，沒有發現打成錯誤字詞就傳送出去，可能會鬧出笑話。一名網友還抱怨，覺得iPhone自動選字功能越來越笨，變得很不流暢，但近來發現一個方法，發現選字變得正常很多，打字更順，身邊的人實測也有感，文章曝光隨即掀起討論。

不用重開機、重置鍵盤 他1招救回自動選字

一名網友在Threads發文表示，近來覺得iPhone自動選字變得很笨，不像以前流暢，他為了這個問題爬了很多文章，還問過AI，只得到重開機、重製鍵盤等方法，但問題依舊沒有解決。後來他在設定裡面亂按，終於找到解決方法。

原PO透露，點進設定並進到一般裡面，有一個「辭典」的選項，點選繁體中文，等到下載好會出現「打勾符號」，下載完之後，原本打字很慢或選字很怪的情形，會改善很多，原PO弟弟用完這個方法也非常有感。

原PO建議勾選「繁體中文」即可。（圖／翻攝畫面）

文章吸引上千人點讚，不少用戶紛紛表示，「實測有用，謝謝大大」、「感覺有差，謝謝原PO，剛順便把英文關掉試試看」、「大救星，不然原本鍵盤裡的替代文字真的長到不能再長」、「謝謝你！鍵盤超人，拯救了一群懷疑自己手眼協調的老人家」、「只勾繁體中文及美國英文，瞬間覺得選字聰明超多。」

但也有人說，「下載了，但還是不知道差在哪」、「太難過了，去設定看發現早就下載過辭典了，但自從更新26後，打錯字頻率真的變高超級多，不知道是哪裡有問題」、「我的打開原本就勾選很多，但是選字依然爛到炸。」

對此，原PO表示，「如果原本就有勾，但輸入法卻還是很糟糕的話，你們先把全部打勾都取消，再來把繁體中文（五南國語活用辭典），這個選項打勾，你們的輸入法應該就能復活了。」另外，也有人建議，「根本原因是＞『預覽字元』，關閉以後一切海闊天空」、「我發現了有一個『Apple 辭典』有打勾，我把它拿掉之後發現他選字的素質變好了，分享給大家。」

