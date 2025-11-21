iPhone與Android終於可互傳檔案！Pixel10系列今率先開放

【記者趙筱文／台北報導】Google宣布，Android與iPhone之間的檔案互傳正式打破藩籬。將於今日正式推出全新的跨系統分享功能，並於Pixel10系列率先開放，讓Quick Share能直接與AirDrop互通，不再受裝置生態限制，分享照片、影片或文件更順手。

Google表示，過去許多使用者反映，希望跨系統分享不再卡關，因此這次讓Quick Share可與AirDrop協作，打造真正「分享就該能用」的體驗。使用者只需照平常的分享方式操作，即可在Android與iOS間完成傳輸，不須額外安裝App或做複雜設定。

Google指出，這項功能並非透過第三方手段或雲端繞路，而是「直接點對點（peer-to-peer）」連線，分享資料不會經過伺服器、不會被記錄，也不會外流。跨平台裝置會在Android的全螢幕QuickShare介面中顯示，只要iPhone在AirDrop中開啟「所有人10分鐘」模式，就能讓Pixel看見並傳送。反之，Android裝置也會出現在iPhone、iPad與Mac的AirDrop列表中。

官方強調，這項功能以安全性為核心開發，所有傳輸均經過嚴格保護，並由獨立安全專家測試。這也是Google近年推動系統間互通的重要一步，延續先前在RCS訊息協定、未知追蹤器警示等領域的合作方向。

新功能今日起率先在Pixel10系列上線，Google也預告將逐步擴大至更多Android裝置。

